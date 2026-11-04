Timnas Mesir junior mencatatkan prestasi bersejarah baru setelah menjadi juara Piala Teluk Arab U-17 untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Qatar menjadi tuan rumah edisi keempat belas Piala Teluk Arab U-17 yang berlangsung sejak 17 Oktober lalu, dengan diikuti 10 tim nasional, di antaranya 8 timnas Teluk, serta timnas Mesir dan China sebagai tamu undangan.

Meski ikut serta sebagai tamu kehormatan, timnas Mesir U-17 berhasil menjadi juara turnamen Teluk tersebut setelah meraih kemenangan telak atas timnas Uni Emirat Arab di laga final dengan skor 3-1.

Ini menjadi kali pertama sebuah timnas non-Teluk berhasil menjadi juara turnamen tersebut, sebuah prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pertandingan berikutnya EGY World Cup U17 09.00 GRE

Turnamen Teluk untuk tim junior ini telah digelar sebanyak 13 kali sebelum edisi saat ini, dengan dominasi timnas Arab Saudi yang meraih gelar sebanyak 6 kali, disusul 4 gelar untuk timnas Uni Emirat Arab, dan 3 gelar untuk timnas Oman.

Para pemain muda Mesir tampil dengan performa yang kuat di turnamen Teluk ini, di mana mereka berhasil memenangi seluruh pertandingan mereka di fase grup, ditambah kemenangan telak atas China dengan skor 4-0 di babak semifinal.

Timnas Mesir kini bersiap untuk tampil di Piala Dunia junior yang akan digelar Qatar pada periode 19 November hingga 13 Desember tahun ini.

Mesir berada di Grup Satu Piala Dunia junior, bersama timnas Qatar selaku tuan rumah, serta Panama dan Yunani.