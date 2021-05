Tampil Tajam, Edinson Cavani Menangkan Penghargaan Di Manchester United

Ini adalah kali pertama Cavani mendapat penghargaan sejak memperkuat Setan Merah.

Edinson Cavani memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Manchester United edisi April 2021. Dalam hal ini, Cavani sukses menyisihkan dua nama lainnya yakni Mason Greenwood dan Victor Lindelof.

Cavani sebelumnya hanya menjaringkan tujuh gol jelang bulan kemarin, namun performanya perlahan meningkat dalam kemenangan 3-1 di markas Tottenham Hotspur, di mana ia mencetak gol kedua timnya yang penting.

Bintang internasional Uruguay itu terpilih sebagai Man of the Match untuk partai tersebut dan mendapatkannya di dua kesempatan lain (melawan Granada dan AS Roma) sebelum bulan berganti, sehingga ia menyudahi April dengan koleksi lima gol dan dua assists, meski hanya empat di antaranya sebagai starter.

Di usianya yang sudah tidak lagi muda, Cavani justru terlihat semakin fit di pengujung musim ini dan menunjukkan kualitasnya saat gelaran 2020/21 mendekati klimaks.

Selama April, Cavani menuntaskan peluang dari jarak dekat (di laga kontra Burnley, Roma), mencetak gol dari sundulan (vs Spurs), menyumbang assist untuk yang lain (vs Spurs, Roma) dan memimpin lini depan dengan kecerdasan serta kedewasaan.

Meski begitu, masih belum dipastikan apakah pemain berjuluk El Matador itu bakal bertahan di Old Trafford pada musim depan, namun manajer Ole Gunnar Solskjaer berharap bintang 34 tahun itu sudi tinggal lebih lama.

“Dia lebih dari sekedar pemburu di depan gawang dan merupakan pencetak gol ulung,” jelas Ole.

“Dia sudah bermain begitu lama sehingga dia memiliki rasa kalem dan ketenangan dalam dirinya. Dia menunjukkan pengalamannya. Kami ingin para pemain yang berpengalaman untuk unjuk diri dan dia telah melakukannya.

“Dia absen selama tujuh bulan dan sudah lama tidak bermain sebelum dia datang. Dia mengalami cedera tetapi bekerja keras, menunjukkan kualitasnya. Dia tahu saya ingin sekali memilikinya selama satu tahun lagi.

“Saya mengerti itu sangat sulit baginya. Saya sudah berjanji padanya bahwa Old Trafford dan Manchester adalah tempat yang berbeda jika ada fans di dalamnya. Saya tengah melakukan yang terbaik! Mudah-mudahan dia di sini selama satu tahun lagi."

Bagaimana Voting Pemain Terbaik United Pada April Kemarin?

United menggelar pemungutan suara lewat aplikasi resminya dan Cavani unggul jauh di depan yang lain.

