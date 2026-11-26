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Pemain asal Maroko, Achraf Hakimi, kapten Paris Saint-Germain, tampil luar biasa saat menghadapi Roma dalam laga yang berakhir imbang 2-2 di Parc des Princes pada pekan kelima fase liga Liga Champions.

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Seperti dilaporkan "Foot Mercato", Hakimi memainkan peran penting dalam penampilan tim asal Prancis tersebut dan menegaskan kemampuannya memikul tanggung jawab di saat sulit, meski tengah dikelilingi tekanan setelah putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait final Piala Afrika 2025, yang mencabut gelar juara dari Maroko dan mengembalikannya kepada Senegal.

Paris Saint-Germain kehilangan dua poin pertamanya musim ini di Liga Champions setelah gagal mempertahankan keunggulan atas Roma dalam laga yang diwarnai banyak perubahan situasi. Illia Zabarnyi dan Ousmane Dembélé mencetak dua gol tim Prancis tersebut, sementara Mario Hermoso dan Donyell Malen menyumbang dua gol tim tamu.

Laga berjalan sulit bagi tuan rumah sejak awal setelah Roma unggul cepat lewat Hermoso pada menit kelima. PSG kemudian berhasil bangkit dan berbalik unggul di babak kedua, tetapi penalti yang dieksekusi Malen pada menit ke-78, akibat handball Vitinha, menggagalkan kemenangan tim asal Prancis itu.

Meski hasil tersebut mengecewakan bagi Paris Saint-Germain, Hakimi menjadi salah satu bintang terbaik dalam laga ini. Ia mengenakan ban kapten karena absennya pemain asal Brasil, Marquinhos, dan tampil solid baik dalam bertahan maupun menyerang. Penampilan itu menegaskan posisinya di ruang ganti tim serta kemampuannya memimpin rekan-rekannya dalam situasi pelik.

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Penampilan gemilang bek sayap asal Maroko itu datang pada momen yang sangat sensitif. Dalam beberapa hari terakhir, dampak putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga terkait final Piala Afrika 2025 menjadi sorotan utama, setelah putusan tersebut menguatkan kemenangan Senegal atas Maroko. Hal itu menempatkan Hakimi di pusat perhatian, terutama setelah ia membicarakan kasus tersebut dalam konferensi pers yang digelarnya pada hari Selasa.

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Namun, kapten tim nasional Maroko itu tidak membiarkan kehebohan seputar kasus tersebut mengganggu fokusnya di lapangan. Ia tampil sangat berbeda dari segala dugaan bahwa mentalnya akan terpengaruh oleh peristiwa terbaru, dan memperlakukan laga ini sebagai kesempatan untuk memberikan jawaban nyata, jauh dari pernyataan dan polemik di luar lapangan hijau.

Sejak menit-menit awal, Hakimi tampil aktif di sisi kanan. Ia mengancam gawang Roma lewat pergerakan berbahaya di kotak penalti pada menit ke-13, sebelum melakukan intersep krusial untuk menghentikan Santiago Castro dua menit kemudian. Ia pun menunjukkan sosok pemain yang memadukan tugas menyerang dengan disiplin bertahan.

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Seiring berjalannya waktu, pemain asal Maroko itu berhasil menemukan ruang yang tepat untuk bergerak, meski menghadapi organisasi pertahanan yang diterapkan tim asuhan pelatih Gian Piero Gasperini, yang menyulitkan Paris Saint-Germain dalam waktu yang lama. Meski demikian, Hakimi terus berupaya tanpa mengendur, dengan memanfaatkan kecepatan dan kemampuannya merangsek ke area serang.

Di babak kedua, keunggulan fisik Hakimi terus terlihat. Ia terus melakukan serangan berulang, intersep, dan membantu rekan-rekannya membangun serangan, sebelum memenangkan penalti bagi Paris Saint-Germain pada menit ke-60, setelah mengungguli Wesley di kotak penalti, dalam momen yang menjadi titik balik penting dalam laga tersebut.

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Ousmane Dembélé sukses mengeksekusi penalti tersebut dan membawa tim asal Prancis itu unggul hanya dua menit kemudian, berkat kerja keras Hakimi dalam menciptakan peluang. Namun, itu belum cukup untuk memastikan kemenangan, karena Roma menyamakan kedudukan di menit-menit akhir sehingga kedua tim harus puas berbagi satu poin.

Aksi kapten PSG itu tidak berhenti sampai di situ. Ia terus melakukan pergerakan menyerang hingga detik-detik terakhir, mengirim umpan tumit kepada João Neves pada menit ke-72, sebelum mendapat peluang lain untuk mencetak gol pada menit ke-91, tetapi gagal mengarahkan bola ke gawang dengan baik.

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Meski hasil akhir tidak sebanding dengan kerja keras yang ia tunjukkan, Hakimi meraih keuntungan individu yang penting. Ia membuktikan kemampuannya tampil konsisten bahkan ketika timnya menghadapi kesulitan secara kolektif, sekaligus menunjukkan komitmen besar terhadap instruksi Luis Enrique, yang mengandalkan para pemain berpengalamannya untuk membuat perbedaan dan memikul tanggung jawab di saat-saat menentukan.

Aspek fisik menjadi salah satu kekuatan utama dalam penampilan pemain asal Maroko itu. Ia terus bergerak di antara dua kotak penalti serta tetap berlari dan melakukan pressing hingga menit-menit akhir tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas, sehingga menegaskan kemampuannya memadukan peran bertahan dan menyerang sepanjang laga.

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Meski berada di luar posisi biasanya saat Roma mencetak gol pertama, hal itu tidak memengaruhi penampilannya secara keseluruhan dan tidak menghalanginya untuk terus memberikan kontribusi bagi timnya, di saat sejumlah pemain inti Paris Saint-Germain kesulitan menemukan ritme permainan terbaik mereka menghadapi organisasi pertahanan tim asal Italia tersebut.