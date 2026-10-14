Tampil di final Piala Afrika: Bintang timnas Maroko umumkan pensiun di usia 32 tahun

Bintang timnas Maroko mengumumkan pensiun dari sepak bola pada Rabu ini, di usia 32 tahun, setelah menjalani karier yang istimewa.

Adam Masina memutuskan untuk resmi pensiun meski usianya baru 32 tahun.

Pengumuman ini datang hanya beberapa bulan setelah final Piala Afrika yang ia jalani bersama Maroko menghadapi Senegal, laga yang dengan demikian akan menjadi pertandingan terakhir dalam karier sepak bolanya.

Setelah sebelumnya bermain untuk Bologna, Watford, Udinese, dan Torino, bek Maroko itu berstatus tanpa klub sejak meninggalkan Bologna di Serie A pada Januari lalu.

Pertandingan berikutnya MAR Africa Cup of Nations Qualification 12.00 NER

Namun Adam Masina tidak berniat menjauh dari dunia sepak bola untuk saat ini. Menurut surat kabar "Corriere di Bologna", mantan bek yang tampil menonjol sebagai palang pintu pertahanan timnas Maroko sepanjang Piala Afrika terakhir itu akan menjalani petualangan baru dalam jajaran staf teknis klub Italia Progresso, salah satu klub kasta keempat, dan akan mengisi posisi asisten pelatih Francesco Salmi.

Perubahan jalur karier ini terutama didorong oleh masalah fisik yang ia alami belakangan ini, yang membuatnya mengakhiri karier sepak bolanya.

Karena itu, Masina bersiap merasakan sepak bola dari perspektif yang sama sekali berbeda, setelah langsung beralih ke dunia kepelatihan.