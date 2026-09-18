Klub Turki, Galatasaray, menerima pukulan telak setelah Federasi Sepak Bola Nigeria menolak permintaan resmi yang diajukan klub untuk membebaskan penyerang mereka yang cedera, Victor Osimhen, dari partisipasi internasional. Raksasa Turki itu pun kini terancam kehilangan bintangnya untuk periode yang lebih lama.

Stadion "Papara Park" akan menjadi tuan rumah laga sengit pada pekan keenam Liga Super Turki, ketika Trabzonspor menjamu rival tradisionalnya, Galatasaray, dalam duel yang tidak bisa dibagi dua.

Tuan rumah memasuki laga ini di posisi kesembilan dengan koleksi 7 poin dan mencari cara untuk memulihkan keseimbangan di hadapan para pendukungnya, sementara Galatasaray datang sebagai pemuncak klasemen dengan nilai nyaris sempurna berkat raihan 13 poin, dengan tekad memperlebar jarak dan menjauh di puncak sejak dini.

Situs Turki "fanatik" mengungkapkan hari ini, Jumat, bahwa Galatasaray mengajukan permintaan kepada Federasi Nigeria terkait kondisi Osimhen, yang absen dari lapangan selama dua pekan karena cedera, dengan harapan memberinya istirahat penuh selama jeda internasional mendatang agar benar-benar siap setelahnya.

Penyerang Nigeria itu mengalami cedera pada menit ke-33 dalam laga timnya yang berakhir dengan kemenangan dramatis atas Basaksehir dengan skor 3-2 pada pekan keempat Liga Super Turki, di mana cederanya didiagnosis sebagai tarikan otot dan nyeri pada paha kanannya yang akan membuatnya absen selama dua pekan. Keraguan masih menyelimuti kemungkinan tampilnya dalam laga krusial esok hari melawan Trabzonspor.

Menurut situs Turki tersebut, Galatasaray meminta Federasi Nigeria untuk tidak memanggil Osimhen ke laga kualifikasi Piala Afrika 2027, namun Federasi Nigeria yang tengah bersiap menjalani dua pertandingan penting dan menentukan melawan Madagaskar dan Guinea-Bissau, menolak permintaan itu secara tegas.

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Penolakan ini menempatkan Galatasaray dalam situasi sulit, karena timnas Nigeria bersikeras mempertahankan bintang utamanya sekalipun sedang cedera, sehingga mengancam memperpanjang masa absennya dan memperparah cederanya jika ia bepergian untuk tampil bersama Nigeria.