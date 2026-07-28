Sebuah laporan media pada Selasa hari ini menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain tengah menyiapkan kejutan besar untuk Real Madrid, yang akan menjadi petir yang sesungguhnya bila rampung.

Sementara Real Madrid dan Leipzig terus bernegosiasi untuk merampungkan transfer pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, sejumlah perantara baru yang dekat dengan Paris Saint-Germain mencoba memimpin serangan terakhir dari pihak Paris.

Surat kabar "L'Equipe" menuliskan: "Bagaimana jika saga Yan Diomande (19 tahun) belum berakhir? Meski sudah dekat untuk bergabung dengan Real Madrid, sang winger asal Pantai Gading yang sebenarnya telah menyetujui kontrak dengan klub Spanyol itu sejak beberapa hari lalu (laporan menyebutkan angka antara 50 dan 55 juta euro untuk lima tahun) hadir dalam sesi latihan Leipzig pada hari Selasa."

Surat kabar itu melanjutkan: "Real Madrid dan klub Jerman tersebut belum mencapai kesepakatan final terkait kepindahannya. Bisakah situasi ini menguntungkan Paris Saint-Germain? Dengan semakin besarnya kemungkinan kepindahan Bradley Barcola ke Liverpool, klub Paris kini memiliki argumen baru untuk mencoba menghidupkan kembali transfer ini."

L'Equipe menambahkan: "Secara internal, Paris Saint-Germain yang telah secara resmi mengumumkan — melalui pernyataan pers — penarikan diri dari perburuan tersebut, menyadari bahwa sang pemain selalu tertarik pada proyek Paris. Hal itu disebabkan banyak anggota keluarganya yang mendukung klub tersebut, ditambah lagi ide bermain di bawah arahan Luis Enrique sangat menggodanya. Jumlah pihak yang berminat padanya meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir, sehingga menyebabkan lonjakan besar pada nilai transfer yang diminta."

Surat kabar itu mengungkap kejutannya dengan menyatakan: "Dalam beberapa jam terakhir, sejumlah perantara baru yang disebut jauh lebih dekat dengan Paris Saint-Germain mencoba mengembalikan keadaan seperti semula dan menjalin komunikasi kembali. Apakah ini cukup untuk menandakan sebuah serangan terakhir dari Paris? Kemungkinan ini memperoleh kredibilitas pada hari Selasa, dengan syarat Real Madrid tidak merampungkan transfer tersebut sebelum itu terjadi."