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Pemenang Ballon d'Or Harry Kane serta dua rekan setimnya di Bayern München, Dayot Upamecano dan Michael Olise, tidak dipilih oleh sesama pemain dalam pemungutan suara FIFPRO.

Sebanyak 19.806 pemilik hak suara dari kalangan pesepakbola profesional di seluruh dunia telah menentukan pilihan, dan hasilnya menjadi pukulan bagi para bintang Bayern München. Meski klub tersukses di Jerman itu menempatkan tiga pemain, yakni Kane, Olise, dan Upamecano, di antara 26 finalis penghargaan bergengsi tersebut, pada akhirnya tak satu pun pemain Bayern masuk tim terbaik dunia versi serikat pemain FIFPRO.

Bagi Kane, kegagalan terpilih ini terasa sangat berat: penyerang Inggris itu menjadi pemenang Ballon d'Or putra pertama yang tidak dipilih oleh sesama pemain untuk masuk FIFPRO World 11 pada tahun kalender yang sama. Sejak pemungutan suara ini diperkenalkan pada 2005, setiap pemenang Ballon d'Or selalu mendapat tempat dalam tim tersebut.

Untuk kategori putra, penilaian didasarkan pada penampilan sepanjang periode 4 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026. Formasi tim ini menempatkan empat penyerang karena satu tempat terakhir diberikan kepada pemain nonkiper dengan suara terbanyak yang belum termasuk tiga besar di posisinya.

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Lini serang akhirnya diisi Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), dan Lamine Yamal (FC Barcelona). David Raya dari Arsenal menempati posisi penjaga gawang, sedangkan Pau Cubarsí (FC Barcelona) mengisi lini belakang bersama dua pemain Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi dan Nuno Mendes.

Getty Images

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Di lini tengah, Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain), dan Rodri, yang bermain untuk Manchester City serta FC Barcelona, mendapat tempat. Dengan tiga pemain terpilih, Paris Saint-Germain menjadi klub dengan wakil terbanyak.

Susunan tim putra

Penjaga gawang: David Raya (Arsenal)

David Raya (Arsenal) Bek: Pau Cubarsí (FC Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Pau Cubarsí (FC Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) Gelandang: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / FC Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain) Penyerang: Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (FC Barcelona)

Bersamaan dengan kategori putra, tim putri juga dipilih berdasarkan penampilan sepanjang periode 4 Agustus 2025 hingga 16 Agustus 2026. Tim ini diwarnai kehadiran lima pemain tim nasional Inggris. Salah satunya Lucy Bronze, yang terpilih masuk tim terbaik dunia untuk kesembilan kalinya dan memegang rekor sepanjang masa dalam pemungutan suara ini.

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Susunan tim putri