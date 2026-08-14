Terjadi pergantian di puncak penghargaan pemain muda bergengsi ini: wonderkid Barcelona dan sensasi Piala Dunia Pau Cubarsi merebut posisi pertama dan menggusur rekan setimnya, Lamine Yamal, dari puncak klasemen. Tiga besar dilengkapi oleh rekrutan anyar Real Madrid, Yan Diomande, di posisi ketiga.

Dari sudut pandang kasta tertinggi Jerman, pembaruan bulanan ini menggambarkan peta kekuatan yang sangat jelas. Sementara Bayern Munich hanya menempatkan satu talenta di 100 besar, yakni Lennart Karl, Borussia Dortmund mendominasi perbandingan nasional.

Gelandang Bayern itu memang turun empat peringkat dibandingkan pemeringkatan sebelumnya dan kini berada di posisi kedelapan, tetapi tetap menjadi pemain Bundesliga dengan peringkat tertinggi.

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Ranking Golden Boy: Siapa saja pemain BVB yang masuk?

Di belakangnya, BVB menunjukkan hasil dari ofensif transfer mereka. Sebanyak empat pemain muda Dortmund berhasil masuk ke dalam daftar.

Sebagai yang terbaik di internal BVB, rekrutan musim panas Konstantinos Karetsas naik tiga peringkat ke posisi 22. Selain pemain ofensif tersebut, klub Westfalen itu juga mengirim dua pemain bertahan, Luca Reggiani (posisi 39) dan Joane Gadou (posisi 65), serta talenta lini serang Samuele Inacio (posisi 72) dalam perebutan trofi bergengsi tersebut.

Dalam perbandingan kontinental, catatan BVB ini hanya kalah dari FC Porto. Klub Portugal itu memiliki kontingen terbesar dengan lima pemain.

Schalke 04 juga memiliki satu pemain yang masuk

Namun, BVB bisa segera menyamai catatan tersebut. Runner-up itu tengah gencar mengejar winger 1. FC Köln, Said El Mala. Pemain 19 tahun itu berada di peringkat ke-17 dan dengan demikian menjadi profesional Jerman terbaik kedua di klasemen keseluruhan. Di balik layar, klub-klub saat ini sedang bernegosiasi soal nilai transfer untuk pemain ofensif tersebut. Jika kesepakatan tercapai, Dortmund juga akan naik ke puncak di level Eropa.

Sisa wakil Bundesliga tersebar di beberapa klub saja. Bayer Leverkusen mengirim dua pemain harapan, Christian Kofane (19) dan Montrell Culbreath (53), sementara FC Schalke 04 diwakili bek tengah Mertcan Ayhan di posisi 97.

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Siapa yang memenangkan penghargaan Golden Boy 2025?

Penghargaan yang selama bertahun-tahun diberikan oleh surat kabar Tuttosport ini mengapresiasi pesepakbola U-21 terbaik di Eropa. Yang berhak berpartisipasi adalah pemain kelahiran 2006 atau lebih muda yang aktif di salah satu dari 25 liga terkuat di Eropa.

Sejak Juli, data performa masuk ke dalam penilaian setiap bulan melalui indeks yang dikembangkan bersama transfermarkt.de. Pada Oktober, daftar kandidat akan dipangkas menjadi 20 finalis, yang kemudian dari sana sebuah juri ahli internasional akan menentukan penerus pemegang gelar saat ini, Desire Doue dari Paris Saint-Germain.