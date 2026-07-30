Dalam pukulan mengejutkan bagi kesatuan barisan Eropa, Ceko mengumumkan pembangkangannya terhadap keputusan Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" untuk memboikot turnamen-turnamen FIFA, dan mengungkapkan dukungan prinsipilnya terhadap rencana kontroversial Gianni Infantino untuk mendirikan sebuah perusahaan khusus guna mengelola Piala Dunia.

Sikap mengejutkan dari Ceko ini datang bertentangan dengan rapat darurat yang digelar UEFA di bawah pimpinan Aleksander Ceferin pada hari Kamis ini, dengan partisipasi 55 asosiasi nasional, untuk menggalang penolakan terhadap proyek baru FIFA.

David Trunda, Presiden Asosiasi Sepak Bola Ceko, menunjukkan antusiasmenya terhadap proyek yang akan mengusung nama "FIFA Forward Enterprise" tersebut, seraya menegaskan bahwa proyek itu akan menyediakan pendanaan besar untuk pengembangan infrastruktur dan dukungan bagi sektor-sektor pemain muda di negaranya.

Trunda mengatakan dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky News": "Saya dapat melihat perkembangan sepak bola Ceko melalui kerja dan kerja sama erat dengan Presiden Infantino dan timnya. Kami membutuhkan lebih banyak detail, tetapi saya melihat dampak positif yang jelas dari niat FIFA dalam rencana baru ini."

Presiden Asosiasi Ceko itu menambahkan: "Sejak saya terpilih lebih dari setahun lalu, semua proyek yang kami laksanakan bekerja sama dengan FIFA sangat positif untuk pengembangan sepak bola."

FIFA sendiri pada hari Selasa lalu telah mengumumkan pendirian perusahaan barunya yang akan mengambil alih seluruh kegiatannya yang menghasilkan keuntungan, termasuk Piala Dunia, hak siar televisi, kontrak sponsor, penjualan tiket, dan penyelenggaraan acara, dengan menjual hingga 20% dari sahamnya kepada investor eksternal dari dana investasi dan entitas swasta, sementara tetap mempertahankan saham mayoritas sebesar 80%.