Dalam pukulan mengejutkan bagi kesatuan barisan Eropa, Republik Ceko mengumumkan pembangkangannya terhadap keputusan Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" untuk memboikot turnamen FIFA, dan menyatakan dukungan awalnya terhadap rencana kontroversial Gianni Infantino untuk mendirikan perusahaan khusus guna mengelola Piala Dunia.

Sikap mengejutkan dari Ceko ini muncul beberapa jam sebelum pertemuan darurat yang digelar UEFA di bawah kepemimpinan Aleksander Ceferin pada hari Kamis ini, dengan partisipasi 55 asosiasi nasional, untuk menghimpun dukungan menentang proyek baru FIFA.

David Trunda, Presiden Asosiasi Sepak Bola Ceko, menunjukkan antusiasmenya terhadap proyek yang akan menyandang nama "FIFA Forward Enterprise" tersebut, dengan menegaskan bahwa proyek itu akan menyediakan pendanaan besar untuk mengembangkan infrastruktur dan mendukung sektor pemain muda di negaranya.

Trunda mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "Sky News": "Saya bisa melihat perkembangan sepak bola Ceko melalui kerja dan kerja sama erat dengan Presiden Infantino serta timnya. Kami membutuhkan lebih banyak detail, tetapi saya melihat dampak positif yang jelas dari niat FIFA dalam rencana baru ini."

Presiden Asosiasi Ceko itu menambahkan: "Sejak saya terpilih lebih dari setahun lalu, semua proyek yang kami laksanakan bersama FIFA sangat positif bagi perkembangan sepak bola."

FIFA telah mengumumkan pada hari Selasa lalu tentang pendirian perusahaan barunya yang akan mengakuisisi seluruh aktivitasnya yang menghasilkan keuntungan, termasuk Piala Dunia, hak siar televisi, kontrak sponsor, penjualan tiket, dan penyelenggaraan acara, dengan rencana menjual hingga 20% sahamnya kepada investor eksternal dari dana investasi dan entitas swasta, sambil mempertahankan porsi mayoritas sebesar 80%.