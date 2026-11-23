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Marino Bosic, pelatih Al-Ahli Saudi, kembali menghadapi malam yang mengecewakan setelah timnya kalah 2-3 dari Al-Shamal asal Qatar pada Senin malam dalam laga kelima fase liga Liga Champions Asia Elite. Al-Ahli sempat unggul dua gol tanpa balas, tetapi kemudian kebobolan tiga gol dan meninggalkan lapangan dengan kekalahan yang semakin memperbesar kemarahan suporter.

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Sang pelatih tidak menyembunyikan kemarahannya atas hasil tersebut. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, ia mengatakan: "Saya sangat marah dan tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam pertandingan ini. Saya sangat kecewa, terutama karena kami membuang poin dalam laga ini."

Bosic menambahkan: "Kami adalah Al-Ahli dan pertandingan ini sebenarnya sudah ada di tangan kami. Kami bisa memenangi laga ini dan meraih tiga poin seandainya kami tidak menyia-nyiakannya."

Sang pelatih juga menyinggung pergantian pemain yang terpaksa ia lakukan selama pertandingan. Ia menjelaskan: "Kami terpaksa melakukan pergantian pemain, dan bahkan ketika skor 2-2, kami bisa saja mengakhiri laga dengan hasil itu. Namun, saya tegaskan lagi bahwa saya sangat marah karena kemenangan yang sudah di tangan kami hilang begitu saja."

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Kekalahan ini datang pada saat Bosic tidak lagi mampu menanggung hasil buruk. Kritik suporter terhadapnya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir, bahkan berujung pada tuntutan terbuka di media sosial agar ia dipecat, menyusul menurunnya performa tim dan hasil yang naik turun.

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Kekalahan telak 1-6 dari Al-Shabab di Liga Arab Saudi pada 30 Oktober menjadi titik ledak kemarahan suporter, yang menuntut kepergian sang pelatih saat pertandingan masih berlangsung. Kritik kembali muncul setelah hasil imbang tanpa gol melawan Al-Sadd asal Qatar di Liga Champions Asia Elite beberapa hari kemudian.

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Hasil-hasil tersebut juga tidak terlepas dari serangkaian hasil buruk di kompetisi domestik. Al-Ahli kalah 1-3 dari Al-Kholood, 2-3 dari Al-Qadsiah, dan 0-3 dari Al-Hilal, sementara tim juga gagal menemukan konsistensi hasil di laga tandang. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Al-Shamal, Bosic menegaskan kesiapan timnya meski jarak antarpertandingan sangat mepet. Ia menekankan keinginannya untuk melanjutkan kemenangan besar 3-1 atas Al-Nassr di kompetisi domestik pada laga sebelumnya dan mempertahankan tren positif. Ia juga memperingatkan bahwa Al-Shamal mampu bersaing dengan tim-tim terkuat di turnamen ini, tetapi tampaknya ia sendiri tidak cukup memperhatikan peringatan tersebut.

Kekalahan dari Al-Shamal kembali menempatkan sang pelatih dalam sorotan kritik, setelah Al-Ahli gagal mempertahankan keunggulan dua gol dan kalah dalam laga yang nyaris sudah dimenangi. Hasil ini memberi suporter alasan baru untuk meragukan kemampuannya memimpin tim di fase berikutnya.

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Setelah kekalahan yang menjadi yang pertama bagi Al-Ahli Saudi di kompetisi kontinental musim ini, tim tersebut tertahan di angka 8 poin dan menempati peringkat keenam klasemen zona Asia Barat. Di sisi lain, Al-Shamal asal Qatar meraih kemenangan kedua mereka di Liga Champions Asia Elite dan juga mengoleksi 8 poin, yang menempatkan mereka di peringkat ketujuh.

Al-Shamal akan kembali menghadapi wakil Arab Saudi pada laga keenam, saat bertandang ke markas Al-Qadsiah pada Senin, 7 Desember mendatang, sementara Al-Ahli akan menjamu Shabab Al-Ahli asal Uni Emirat Arab sehari kemudian.

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