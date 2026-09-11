Menurut laporan kicker, mantan penyerang tim nasional itu menjadi kandidat pengganti Stephan Lichtsteiner sebagai pelatih FC Basel, juara Swiss 21 kali.

Basel berpisah dengan Lichtsteiner pada Rabu lalu setelah hanya tujuh setengah bulan, setelah klub tersebut hanya meraih sepuluh poin dalam tujuh pertandingan pertama Super League.

Dari tiga laga kompetitif terakhir melawan Young Boys Bern, FC Sion, dan FC Lugano, Basel hanya meraih satu poin. Di klasemen, mereka pun turun ke posisi kelima. Jarak dengan pemuncak klasemen Lugano sudah mencapai delapan poin.

Menurut laporan kicker tersebut, klub top Swiss itu kini memasukkan Wagner ke dalam radar mereka, dan pria 38 tahun itu bahkan disebut sebagai "favorit" di FCB. Bagi Wagner, Basel akan menjadi pengalaman pertamanya di luar negeri, setelah sejauh ini ia hanya bekerja di sepakbola Jerman serta untuk tim nasional Jerman.

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Di klub mana saja Sandro Wagner pernah terikat kontrak?

Terakhir, mantan pemain Werder Bremen, Hertha BSC, TSG Hoffenheim, dan Bayern Munich itu berada di pinggir lapangan bersama FC Augsburg, sebelum klub berjuluk Fuggerstädter itu berpisah dengannya pada awal Desember 2025.

Wagner mengambil alih Augsburg untuk musim 2025/26, tetapi setelah kemenangan meyakinkan pada laga pembuka melawan SC Freiburg (3-1), ia hanya mengumpulkan tujuh poin dari sebelas pertandingan Bundesliga berikutnya. Karena itu, ia dibebastugaskan setelah kekalahan 0-3 pada pekan ke-12 melawan Hoffenheim.

Sebelumnya, Wagner pernah bekerja sebagai pelatih SpVgg Unterhaching, yang dibawanya merayakan promosi ke 3. Liga pada 2023, serta sebagai asisten pelatih timnas Jerman U-20 dan timnas senior Jerman. Untuk yang terakhir, ia mendampingi mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann selama Euro 2024 di kandang sendiri, ketika tim DFB melaju hingga perempat-final dan tersingkir secara tidak beruntung dari Spanyol.