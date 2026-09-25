Rabu mendatang, Argentina akan menjalani laga pertama di era pasca-Messi, saat juara dunia 2022 itu menghadapi Bolivia dalam sebuah pertandingan uji coba. Ban kapten kali ini tidak akan dikenakan oleh pemain menyerang lain.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah media sudah melaporkan secara seragam bahwa setelah kepergian peraih Ballon d'Or delapan kali itu dari Inter Milan dan pensiunnya veteran Nicolas Otamendi (38, River Plate), Cristian Romero menjadi opsi paling mungkin untuk posisi tersebut. Bek tengah yang pindah dari Tottenham Hotspur ke Atletico Madrid setelah Piala Dunia itu sebelumnya sudah menjadi kapten ketiga di Piala Dunia. Dalam konferensi pers pada Jumat, pelatih Lionel Scaloni kemudian mengonfirmasi bahwa pilihannya jatuh kepada "Cuti". Sementara itu, penjaga gawang Emiliano Martinez juga sempat diperhitungkan punya peluang sebagai kuda hitam. Promosi Lautaro Martinez juga sempat menjadi bahan spekulasi. Sang striker memang juga mengenakan ban kapten di klubnya, Inter Milan.

Sementara itu, yang masih terbuka adalah siapa yang akan mengambil nomor punggung Messi. Namun, di sini pun terlihat kecenderungan yang cukup jelas. Seperti yang beberapa pekan lalu sudah diberitakan ESPN dan kini juga diklaim telah diketahui oleh The Athletic, kehormatan itu akan diberikan kepada Nico Paz dari Como 1907. Meski gelandang tersebut belakangan ini hanya tampil secara sporadis untuk Albiceleste dan harus puas dengan dua penampilan di Piala Dunia, pemain 22 tahun itu diprediksi memiliki masa depan yang besar.

Sejak kepindahannya dari Real Madrid pada musim panas 2024, Paz berkembang sangat baik di tepi Danau Como dan baru saja menjalani musim Serie A yang luar biasa dengan 13 gol dan 7 assist. Pada musim yang sedang berjalan, dari enam pertandingan ia sudah mencatatkan empat kontribusi gol, termasuk dua assist di Liga Champions. Untuk Argentina, ia menyumbang masing-masing satu gol dan satu assist dalam sebelas penampilan.

Mengapa Argentina harus kembali memberikan nomor 10 milik Lionel Messi?

Namun, Argentina tidak bisa memenuhi keinginan sebagian fan yang ingin nomor 10 tidak lagi diberikan. Regulasi FIFA sama sekali tidak mengizinkan sebuah angka antara 1 hingga 23 atau 26 untuk dikesampingkan. Karena itu, belakangan juga sempat dipikirkan model pergantian dengan beberapa pemakai berbeda. Kandidat lain yang disebut-sebut adalah Alexis Mac Allister (27), yang juga mengenakan nomor 10 di Liverpool, dan Enzo Fernandez (25, Manchester City).

Karier Messi di tim nasional rupanya belum sepenuhnya berakhir. Pada 6 Oktober, sang pahlawan rakyat akan mendapatkan laga perpisahan resminya di Buenos Aires, saat Argentina menjalani laga uji coba melawan Benin. Di ibu kota Argentina itu, La Pulga akan mendapatkan "perpisahan yang benar-benar layak dia dapatkan, di sini di Argentina", demikian kata bos federasi Claudio Tapia dalam sebuah video di X.

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Brasil: Siapa yang akan mendapatkan nomor 10 milik Neymar?

Ngomong-ngomong: Di Brasil, sampai baru-baru ini juga muncul pertanyaan siapa yang ke depannya akan mengenakan jersey bernomor 10 dan dengan demikian menjadi penerus Neymar yang pensiun setelah Piala Dunia.

Namun, keputusan itu sudah diambil: Raphinha dari Barcelona akan mengikuti jejak Pele, Zico, Ronaldinho, dan Kaka.



