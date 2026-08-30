Paredes mengaku terkejut dengan beratnya hukuman FIFA setelah pertandingan liga di Argentina bersama Boca Juniors dan angkat bicara soal putusan tersebut.

"Itu menurut saya berlebihan. Yang juga aneh, Gavi hanya mendapat satu larangan bermain, padahal dia melayangkan pukulan ke dada saya. Tapi ya sudahlah, memang begitulah adanya sekarang. Kini kami harus mengajukan banding atas sanksi itu," kata sang pemain tim nasional, lalu menambahkan: "Orang-orang yang paham soal hal-hal seperti ini akan melihat apakah mereka bisa membatalkannya. Bagi saya, hukuman itu berlebihan dan saya rasa bisa diringankan."

Paredes menjadi pusat keributan hebat tepat setelah peluit akhir berbunyi usai kekalahan 0-1 di final melawan Spanyol setelah perpanjangan waktu. Setelah lebih dulu berselisih dengan Eric Garcia dan mendorongnya, wonderkid Barcelona Gavi bergegas datang untuk membela rekan setimnya. Setelah itu, situasi berkembang menjadi kerumunan liar, di mana Paredes juga terlibat aksi fisik terhadap Gavi.

Getty Images

Skandal setelah final Piala Dunia: Berapa lama Leandro Paredes dijatuhi larangan bermain?

Setelah eskalasi di lapangan, muncul pula proses hukum lanjutan. Paredes dijatuhi larangan bermain selama sepuluh pertandingan kompetitif oleh Komisi Disipliner FIFA. Sementara itu, Gavi lolos hanya dengan larangan bermain satu pertandingan. Selain itu, bek Argentina Nahuel Molina juga menerima larangan bermain tujuh pertandingan, setelah ia menyerang Rodri secara provokatif dalam fase akhir pertandingan yang penuh gejolak.

Selain itu, FIFA juga menjatuhkan denda sebesar 275.000 euro kepada federasi sepakbola Argentina, AFA. Alasannya adalah berbagai pelanggaran aturan sepanjang turnamen.

Kesalahan terbesar dilakukan tim itu setelah kemenangan semifinal atas Inggris. Di sana, para pemain senior seperti Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, dan Lisandro Martinez membentangkan sebuah spanduk yang menegaskan klaim kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland, sesuatu yang sangat sensitif secara politik dan dilarang keras menurut kode FIFA.

Argentina memperoleh aturan khusus dari FIFA untuk Leandro Paredes

AFA kini berusaha meminimalkan kerugian olahraga untuk tugas-tugas tim nasional yang akan datang. Federasi itu sudah memperoleh aturan khusus dari FIFA: Paredes dan Molina diizinkan menjalani hukuman mereka dalam laga uji coba kategori A yang akan datang dan tidak harus hanya absen dalam pertandingan resmi.

Secara paralel, langkah perlawanan hukum dari pihak Argentina juga mulai berjalan. Federasi itu menunggu penjelasan tertulis atas putusan dari Zurich untuk secara resmi mengajukan banding ke Komite Banding FIFA dan, jika perlu, ke Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional (CAS).