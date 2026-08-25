Tambahan berkualitas: Rooney menentukan transfer pemain Afrika yang akan mengubah wajah United

Legenda Manchester United Wayne Rooney menentukan sebuah transfer pemain Afrika yang menurut pandangannya akan memberi Manchester United tambahan besar di lini tengah, seraya berharap kesepakatan itu rampung sebelum jendela transfer musim panas yang tengah berlangsung ditutup, terutama setelah tim tersandung di awal perjalanan mereka di Liga Primer Inggris.

Tim asuhan pelatih Michael Carrick mengawali Premier League dengan kekalahan 2-0 dari Hull City, tim yang promosi ke kompetisi ini musim ini, disertai penampilan negatif dari seluruh pemain, yang memicu kekecewaan para analis dan pendukung Manchester United.

Yang dimaksud Rooney adalah Carlos Baleba, gelandang Brighton yang ia bela dengan gigih, seraya menolak kritik yang menganggap bahwa gelandang asal Kamerun itu menurun atau "menghilang" setelah gagalnya kepindahannya ke Old Trafford musim lalu.

Baleba diperkirakan akan bergabung dengan United dari Brighton, dalam transfer yang nilainya bisa mencapai 70 juta pound sterling, sehingga menjadi rekrutan ketiga klub di lini tengah pada musim panas ini setelah Youri Tielemans dan Andrey Santos.

Tielemans dan Santos, Sabtu, menjalani laga pertama mereka bersama United, di mana keduanya tampil sebagai starter dalam kekalahan dari Hull City.

Rooney, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah United, berkata dalam podcast "Stick to United with Wayne Rooney": "Saya sangat mengaguminya, dan saya rasa dia transfer yang sangat bagus. Kami butuh gelandang lain yang memiliki kekuatan fisik, meski dia tidak berpostur tinggi."

Ia menambahkan: "Dia menutup ruang-ruang di lapangan dengan luar biasa, bermain dengan kuat, merebut kembali bola, dan ini adalah kualitas-kualitas yang kami butuhkan. Pemain yang sangat bagus dan akan banyak memperbaiki tim," seperti yang dikutip jaringan Sky Sports.

Rooney melanjutkan pembicaraannya soal bentuk persaingan di lini tengah bila Baleba tiba, di samping Tielemans, Santos, dan Kobbie Mainoo: "Ini akan menarik, tetapi memang begitulah seharusnya situasinya; persaingan untuk memperebutkan posisi. Jika kamu tidak bermain bagus, maka kamu tidak akan turun bermain."

Manchester United sebelumnya telah menunjukkan minat untuk merekrut Baleba, yang berusia 22 tahun, musim lalu, tetapi menurut sejumlah laporan Brighton meminta 100 juta pound sterling untuk melepasnya.

Gelandang asal Kamerun itu kemudian menjalani musim yang biasa-biasa saja, di mana ia hanya memulai 23 pertandingan di Liga Inggris dan tidak mencetak satu gol pun, di tengah pembicaraan tentang menurunnya pengaruhnya bersama Brighton.

Namun Rooney membelanya dengan berkata: "Saya tidak berpikir dia menghilang. Kesempatan untuk bermain bagi Manchester United tidak sering datang, dan kamu tidak tahu dampak apa yang mungkin ditinggalkan oleh tidak terwujudnya hal itu. Tidak ada keraguan atas kemampuannya, dan saya melihatnya sebagai pemain kelas atas."

Manchester United berfokus membangun ulang lini tengah mereka selama bursa transfer musim panas, setelah kepergian Casemiro dan cederanya Manuel Ugarte yang mengalami cedera lutut serius.

Tielemans dan Santos telah tiba bulan lalu dari Aston Villa dan Chelsea dengan mahar 85 juta pound sterling.

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