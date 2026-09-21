Tambah pusing lagi bagi Anthony Correia: FC Utrecht kalah 0-4 dalam laga uji coba

FC Utrecht pada Senin siang memainkan laga uji coba melawan Almere City di Sportpark Zoudenbalch. Tim asuhan Anthony Correia kalah telak: 0-4.

Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Algemeen Dagblad, yang juga mengetahui nama-nama pemain FC Utrecht yang berada di lapangan pada Senin siang.

Tim asal Utrecht itu memulai pertandingan dengan rekrutan baru Sergio Padt di bawah mistar. Lini pertahanan lima pemain dari kiri ke kanan diisi oleh Viggo Plantinga, Jakov Medic, Guus Offerhaus, Neville Ogidi Nwankwo, dan Nordin Amrabat.

Di lini tengah, FC Utrecht bermain dengan Ferdinand Pohl dan Yoann Cathline. Di lini depan, Correia memberi tempat kepada Angel Alarcon, Adrian Blake, dan Sem van Duijn.

Menurut AD, FC Utrecht tertinggal 0-1 saat jeda. Pada babak kedua, Correia memasukkan lebih banyak pemain dari Jong FC Utrecht dan skor pun melebar menjadi 0-4.

Jurnalis Marco Gerling hadir pada pertandingan itu dan menyatakan bahwa Padt, Nwankwo, dan Offerhaus memainkan pertandingan yang bagus.

FC Utrecht mengawali musim VriendenLoterij Eredivisie dengan sangat buruk. Klub itu saat ini berada di peringkat ke-15 dan mengoleksi 4 poin dari 7 laga. Pada Minggu, pasukan Correia kalah 5-0 di De Kuip.