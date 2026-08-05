Fenerbahçe mengambil langkah besar menuju play-off Liga Champions. Si Burung Kenari Kuning jauh lebih kuat daripada Sturm Graz, yang tidak boleh mengeluh dengan kekalahan 2-0. Anderson Talisca dan Mason Greenwood mencetak gol untuk Fenerbahçe, yang akan memainkan leg kedua di Austria pada Selasa pekan depan. Pemenang duel dua leg ini akan menghadapi Sparta Praha atau Olympique Lyon di babak play-off.

Fenerbahçe tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kelasnya. Setelah kombinasi indah dan cepat yang melibatkan antara lain N'Golo Kanté, Marco Asensio, dan Kerem Aktürkoglu, bola jatuh ke kaki Talisca, yang melepaskan tembakan keras sambil berputar untuk membawa timnya unggul 1-0.

Itu adalah keunggulan yang pantas untuk Fener, yang sebelumnya sudah menyia-nyiakan satu peluang lewat Kerem dan juga tampil kukuh dalam bertahan. Jayden Oosterwolde, misalnya, membuat publik di Kadiköy yang bergemuruh terkesan lewat tekel meyakinkan di sekitar kotak penaltinya.

Bek asal Belanda itu tak lama kemudian kembali menjadi sorotan, tetapi kali ini karena alasan yang kurang menyenangkan. Sang bek terjatuh setelah duel sprint, memegangi hamstring-nya, dan kemudian ditarik ke pinggir lapangan untuk digantikan Archie Brown.

Tepat menjelang turun minum, Fenerbahçe menggandakan keunggulannya. Sepak pojok pendek diteruskan lewat Asensio kepada Greenwood, yang melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti dan meluncur indah ke tiang dekat: 2-0.

Fenerbahçe juga jelas menjadi tim yang lebih baik pada babak kedua, tetapi wakil Turki itu gagal memberi penderitaan lebih besar kepada tim Austria tersebut dan menyia-nyiakan peluang lewat antara lain Talisca, Irfan Can Kahveci, dan Fred.

Khususnya pada masa injury time, Fenerbahçe seharusnya mencetak gol ketiganya pada malam itu, andai saja bola placing Irfan Can dalam posisi yang sangat menjanjikan tidak diblok seorang bek yang melakukan sliding tackle.