Kerim Alajbegovic hampir pasti akan menjadi pemain Juventus. Pemain Bosnia yang baru berusia delapan belas tahun itu terlihat pada Sabtu saat ia masuk ke dalam mobil di bandara Turin bersama antara lain Miralem Pjanic.

Alajbegovic, yang lahir di Cologne, menimba ilmu di akademi FC Köln dan Bayer Leverkusen, sebelum klub terakhir menjualnya musim panas tahun lalu ke Red Bull Salzburg hanya dengan nilai dua juta euro.

Pada saat itu, Alajbegovic memang belum mencatatkan satu pun pertandingan untuk tim utama Leverkusen, meski keadaan tampak akan berubah ketika klub itu pada musim panas ini mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai delapan juta euro.

Leverkusen melakukan itu bukan tanpa alasan: Alajbegovic, meski usianya masih sangat muda, mencetak tiga belas gol dan empat assist untuk Salzburg. Selain itu, ia juga menunjukkan kualitasnya di Piala Dunia dengan sebuah gol yang sangat indah melawan Qatar.

Leverkusen tahu bahwa mereka memegang emas, tetapi lama ragu untuk menjual winger kiri tersebut. Kini Leverkusen akhirnya memutuskan untuk mencairkan keuntungan dari penyerang berkaki dua itu, yang dengan demikian tidak pernah memainkan satu pertandingan pun di tim pertama.

Juventus membayar nilai awal sebesar 33 juta euro, angka yang bisa naik menjadi 40 juta euro lewat bonus. Selain itu, klub Jerman tersebut juga menyepakati persentase penjualan kembali dalam negosiasi.

Pada Sabtu, terlihat Alajbegovic masuk ke dalam mobil dengan didampingi antara lain oleh rekan senegaranya dan mantan pemain Juve, Pjanic, untuk menuntaskan transfernya.

Alajbegovic menjadi rekrutan besar kedua Juventus setelah Jeff Ekhator. Penyerang berusia sembilan belas tahun itu didatangkan dari Genoa dengan nilai sekitar enam belas juta euro. Selain itu, Zeki Çelik direkrut secara bebas transfer dari AS Roma.