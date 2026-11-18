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JJ Gabriel semakin dekat dengan Real Madrid, sebagaimana terungkap dari langkah terbarunya hari ini, Rabu.

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Menurut harian "Marca", pesepak bola asal Inggris berusia 16 tahun itu mengunjungi fasilitas latihan klub di Valdebebas hari ini, Rabu, untuk melihat langsung untuk pertama kalinya tempat yang akan segera menjadi rumah barunya.

Kini tinggal menunggu pengumuman resmi Real Madrid soal perekrutan JJ, setelah sang pemain memutus kontraknya dengan Manchester United.

Di Inggris, para pemain larut dalam kesedihan mendalam atas kepergian penyerang muda tersebut, yang dianggap sebagai talenta sepak bola terbaik yang muncul di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Kehadiran Gabriel, yang telah berlatih sendirian di Spanyol selama beberapa pekan sambil menunggu kepastian kontraknya bersama Real Madrid, memicu antusiasme besar di kompleks latihan klub. Di sana, mereka sangat menyadari hiruk-pikuk pemberitaan media seputar kepergian sang pemain dari Manchester United dan kedatangannya ke klub.

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JJ Gabriel Berpamitan dengan Manchester United

Talenta muda Inggris JJ Gabriel telah memastikan masa depannya bersama Manchester United setelah secara resmi mengumumkan kepergiannya dari klub pada Selasa kemarin. Ia pun mengakhiri perjalanannya bersama Manchester United yang dimulai saat bergabung dengan akademi klub pada usia sepuluh tahun, di tengah semakin dekatnya kepindahan ke Real Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Gelandang serang berusia 16 tahun itu menegaskan keputusannya melalui pesan yang diunggah di akun media sosialnya. Dalam pesan tersebut, ia berterima kasih kepada Manchester United, para pelatih, rekan-rekan setimnya, dan semua pihak yang telah membantunya selama bertahun-tahun di klub, tanpa secara langsung mengungkap tujuan berikutnya.

"Saya tiba di Manchester United pada 2020, ketika masih seorang anak berusia sepuluh tahun dengan mimpi-mimpi besar. Di sini saya berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi. Dari mencetak gol di Old Trafford hingga meraih penghargaan Jimmy Murphy, kalian telah memberi saya momen-momen yang akan selalu saya kenang," tulis Gabriel dalam pesannya.

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"Seiring dimulainya babak baru dalam karier saya, Manchester United akan selalu menjadi bagian dari kisah saya. Terima kasih atas segalanya," lanjutnya. Pesan itu menegaskan berakhirnya hubungan sang pemain dengan klub Inggris tersebut, setelah berbulan-bulan spekulasi mengenai masa depannya dan keinginannya untuk hengkang.

Sejumlah laporan menyebut Real Madrid kini menjadi tujuan paling mungkin bagi pemain muda tersebut, setelah unggul atas sejumlah klub besar Eropa yang juga berminat merekrutnya, terutama Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich. Klub Spanyol itu telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain dan perwakilannya terkait kepindahan tersebut.

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Gabriel diperkirakan bergabung dengan Real Madrid pada Januari mendatang dan akan memulai perjalanannya bersama Castilla, yang berkompetisi di kasta ketiga Liga Spanyol. Langkah ini merupakan bagian dari rencana klub untuk mengembangkan bakatnya dan mempersiapkannya secara bertahap menuju tim utama, dengan jalur yang jelas baginya untuk menembus skuad Real Madrid.

Gabriel sebelumnya meminta untuk meninggalkan Manchester United pada September lalu dan tidak lagi mengikuti latihan klub sejak saat itu. Ia merasa peluangnya untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di tim utama tidak memadai, meski sempat dipromosikan untuk berlatih bersama skuad utama dan tampil dalam laga uji coba melawan AC Milan selama masa pramusim.

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Pemain ini dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di akademi Manchester United, setelah meraih penghargaan Jimmy Murphy sebagai pemain muda terbaik klub musim lalu. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris U-18 meski usianya masih sangat belia, sehingga menjadi incaran klub-klub besar Eropa.