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Pemain muda Manchester United, JJ Gabriel, dilaporkan menolak tawaran yang lebih baik dari Paris Saint-Germain, sehingga Real Madrid menjadi favorit kuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Gelandang serang berusia 16 tahun yang dinilai sangat berbakat itu bertekad meninggalkan Old Trafford setelah frustrasi karena minimnya kesempatan bermain di tim utama di bawah asuhan Michael Carrick.

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Gabriel menolak pendekatan PSG

Gabriel dilaporkan menolak tawaran kontrak baru yang telah direvisi dari PSG, menurut Sport. Gelandang serang berusia 16 tahun itu dan perwakilannya telah memberi tahu PSG bahwa sikap mereka tidak berubah meski tawaran finansialnya ditingkatkan.

Keputusan ini menempatkan Madrid di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda yang sangat menjanjikan tersebut. Gabriel diyakini lebih memilih pindah ke Spanyol, tempat ia percaya potensi besarnya dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya.

Real Madrid siapkan paket finansial menggiurkan

PSG berharap proyek ambisius mereka dan kesediaan memberikan kepercayaan kepada pemain muda dapat meyakinkan remaja asal Inggris itu. Namun, Gabriel dan agennya, Ali Barat, tetap berfokus pada kepindahan ke La Liga. Real Madrid kini menjadi favorit utama untuk menuntaskan kesepakatan tersebut. Barcelona dan Bayern Munich sebelumnya menjajaki peluang merekrut pemain muda itu, tetapi kedua klub segera mundur setelah memutuskan untuk tidak terlibat dalam persaingan penawaran yang mahal.

Madrid dilaporkan bersedia mengeluarkan lebih dari €10 juta (£8,7 juta) untuk kesepakatan berdurasi tiga tahun. Angka besar ini merujuk pada keseluruhan paket yang ditawarkan kepada sang pemain, bukan biaya transfer yang harus dibayarkan kepada United.

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Frustrasi atas peluang menembus tim utama di Old Trafford meningkat

Gabriel secara resmi meminta izin meninggalkan Old Trafford pada September. Remaja itu merasa frustrasi akibat perbedaan pandangan mengenai jalur perkembangannya dan minimnya kesempatan bermain di tim utama di bawah Carrick.

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Perwakilan pemain muda itu sebelumnya meminta jaminan mengenai waktu bermainnya musim ini. Manchester United menolak memenuhi tuntutan tersebut, dan upaya selanjutnya untuk memperbaiki hubungan yang retak tidak membuahkan hasil.

Gelandang serang itu bergabung dengan akademi pada usia 11 tahun dan memiliki catatan luar biasa di level junior. Ia mencetak 29 gol dalam 32 penampilan untuk tim U-18 sebelum bergabung dengan skuad senior untuk pramusim.

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Kendala administratif tunda potensi kepindahan ke Madrid

Meski Madrid berada di posisi yang menguntungkan, Gabriel belum secara resmi memastikan tujuan berikutnya. Sejumlah urusan administratif harus diselesaikan sebelum transfer internasional dapat dirampungkan.

Agar dapat pindah ke luar negeri sebelum berusia 18 tahun, remaja itu harus memperoleh pengecualian dari pembatasan FIFA melalui paspor Eropa. Seluruh dokumen yang diperlukan dan persyaratan regulasi harus dipenuhi sepenuhnya.

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Jika ia berhasil pindah ke luar negeri, United hanya akan menerima pembayaran kompensasi pembinaan dalam jumlah relatif kecil. Nilainya diperkirakan sekitar £350.000, sehingga kepergiannya yang sudah dekat menjadi sangat mengecewakan bagi Manchester United.