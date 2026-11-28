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Seiring Liga Elite Jawwy U-21 memasuki pekan ke-12 musim 2026-2027, sinyal positif terus bermunculan terkait talenta-talenta Arab Saudi yang mencari kesempatan untuk tampil dan menarik perhatian. Kompetisi ini memberi ruang penting bagi para pemain muda untuk membuktikan kemampuan mereka, bersamaan dengan makin kuatnya wacana tentang perlunya berinvestasi pada generasi penerus sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang, terutama proyek timnas Arab Saudi untuk Piala Dunia 2034.

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Pekan lalu memunculkan lebih dari satu nama yang layak diikuti, mulai dari kiper yang tampil mengesankan meski timnya tidak meraih hasil baik, pemain yang meninggalkan jejak lewat gol-gol istimewa, hingga penyerang yang terus memburu puncak daftar pencetak gol. Berikut lima talenta yang paling mencuri perhatian pada pekan ke-12.

Salman Al-Jadaani: Kiper Al-Ahli Menyelamatkan Apa yang Bisa Diselamatkan

Meski Al-Ahli kalah dari Al-Riyadh, kiper Salman Al-Jadaani menonjol sebagai salah satu elemen terbaik timnya. Ia menggagalkan sejumlah peluang berbahaya dan mencegah selisih skor makin lebar, terutama saat menghadapi situasi satu lawan satu dan umpan silang yang berulang kali mengancam gawangnya.

Memang benar bahwa momen ketika bola lepas dari tangkapannya saat menghadapi tembakan Abdulelah Al-Tali, yang berujung gol Badher Al-Rashidi, bukanlah momen ideal. Namun, hal itu tidak menghapus penyelamatan-penyelamatan penting yang dilakukan kiper muda tersebut sepanjang laga. Al-Jadaani menghadapi tekanan serangan tanpa henti dan berhasil menjaga Al-Ahli tetap dalam pertandingan meski tim dirundung kesalahan di lini belakang.

Pengalaman ini makin bernilai di tengah perdebatan mengenai masa depan posisi penjaga gawang di tim utama Al-Ahli, serta kebutuhan klub untuk menyiapkan opsi-opsi muda yang mampu bersaing di masa mendatang.

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Fawaz Al-Mashhour: Sepakan Geledek Al-Nassr ala Kompany

Fawaz Al-Mashhour, bek Al-Nassr pemilik nomor punggung 2, tidak perlu sering mencetak gol untuk menarik perhatian. Ia memilih meninggalkan jejak luar biasa ketika menjebol gawang lawan lewat tembakan keras dari luar kotak penalti.

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Gol tersebut mengingatkan pada salah satu momen paling terkenal mantan bek asal Belgia, Vincent Kompany, bersama Manchester City, ketika ia melepaskan sepakan jarak jauh ke gawang Leicester City pada musim 2018-2019, di saat krusial perburuan gelar Liga Inggris.

Yang menarik, Al-Mashhour, seperti Kompany dalam momen itu, bukan pemain yang dikenal produktif mencetak gol. Namun, ia membuktikan bahwa bek muda ini memiliki senjata tambahan yang bisa menjadi pembeda, terutama ketika mendapat ruang untuk maju dan melepaskan tembakan.

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Faisal Al-Shammari: Kekalahan Al-Ettifaq Tak Menutupi Gemilangnya Sang Kiper

Dalam laga Al-Ettifaq kontra Al-Nassr, kiper Faisal Al-Shammari menjadi salah satu nama yang patut disorot. Ia tampil baik meski timnya kalah dan menggagalkan sejumlah peluang Al-Nassr yang mengancam menambah keunggulan.

Al-Shammari mampu menjaga Al-Ettifaq tetap dalam pertandingan dalam beberapa periode berkat refleks cepat dan kecakapannya menghadapi peluang jarak dekat. Penampilannya menegaskan bahwa tim tersebut tidak hanya mengandalkan kekuatan serangan di Liga Jawwy, tetapi juga memiliki pemain yang mampu memberi kontribusi di lini belakang.

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Wael Kaddan: November Menandai Kebangkitan Penyerang Al-Faisaly

Setelah naik ke tim pemuda pada November lalu, Wael Kaddan, penyerang sekaligus winger Al-Faisaly, perlahan mulai menunjukkan namanya. Sebelumnya ia merupakan pencetak gol terbanyak tim U-18, sebelum membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tantangan di level baru.

Namun, pemain tersebut belakangan mulai memetik hasil perkembangannya setelah mencetak tiga gol dalam empat laga terakhir. Ia membentuk duet lini depan yang menonjol bersama Dayo Osho dan turut menyumbang hasil positif timnya, termasuk kemenangan atas Al-Watan pada pekan lalu.

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Kaddan memiliki fleksibilitas dalam menyerang yang memungkinkannya bermain di lebih dari satu posisi. Hal itu menjadikannya nama yang layak diikuti dalam pekan-pekan mendatang, terutama jika ia mampu mempertahankan produktivitas golnya saat ini.

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Abdulmajeed Sharif: Penyerang Al-Taawoun Mendekati Puncak

Jauh dari sorotan yang didapat nama-nama lain lewat gol istimewa atau penyelamatan krusial, Abdulmajeed Sharif, pemain Al-Taawoun, terus melaju dengan tenang dalam persaingan pencetak gol terbanyak. Ia mencetak empat gol dalam tiga pekan terakhir sehingga total golnya kini menjadi delapan.

Sang pemain hanya terpaut satu gol untuk menyamai torehan Musa Adam dan Amadou Diang, sehingga ia makin dekat untuk masuk dengan kuat ke persaingan puncak daftar pencetak gol, berbekal beragam cara yang ia miliki di depan gawang.

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Sharif tidak bergantung pada satu cara untuk mencetak gol. Ia piawai memanfaatkan bola-bola udara dan bergerak di dalam kotak penalti, serta mampu melepaskan tembakan dari berbagai jarak. Karakteristik inilah yang menjadikan pemilik nomor punggung 30 itu salah satu elemen serang paling menjanjikan di kompetisi ini.

Antara gemilangnya Al-Jadaani dan Al-Shammari, sepakan geledek Al-Mashhour, kebangkitan Kaddan, serta ketajaman Sharif, pekan ke-12 menegaskan bahwa Liga Elite Jawwy bukan sekadar ajang persaingan hasil, tetapi juga menghadirkan sederet nama yang layak diikuti. Kini tinggal menanti apakah awal yang menjanjikan ini akan berubah menjadi langkah nyata menuju tim-tim Liga Roshn dan tim nasional.