Pelatih Kroasia timnas Bahrain, Dragan Talajić, mengibarkan bendera tantangan menjelang laga yang dinanti melawan Uni Emirat Arab di Piala Teluk Arab "Khaliji 27", seraya menegaskan keyakinannya atas kemampuan para pemainnya untuk tampil lebih baik dan meraih hasil yang memberi tim dorongan kuat dalam persaingan menuju babak semifinal.

Talajić menegaskan bahwa persaingan masih terbuka bagi seluruh tim, sembari menekankan sulitnya turnamen dan kuatnya para pesaing. Ia berkata dalam konferensi pers: "Saya mengucapkan selamat kepada semua tim yang meraih keberhasilan di putaran pertama. Ini turnamen yang sulit, dan semua memiliki peluang untuk lolos. Saya percaya kepada para pemain dan kami akan menampilkan kerja yang baik besok, insya Allah. Tim yang akan kami hadapi menyuguhkan laga sebelumnya yang sangat kuat, dan mereka memiliki pemain-pemain berkelas tinggi."

Talajić: Saya ingin membuat rakyat Bahrain bangga

Pelatih Bahrain itu berbicara tentang hubungan kuat antara para suporter dan timnas, seraya menegaskan keinginannya untuk menampilkan performa yang menyenangkan para pendukung dalam laga mendatang. Ia menambahkan: "Saya menyukai hubungan antara rakyat Bahrain dan para pemain, dan insya Allah besok saya akan membuat mereka bangga dengan timnas mereka."

Mengenai laga melawan Uni Emirat Arab, Talajić menekankan perlunya menaikkan kecepatan permainan sepanjang pertandingan dan tidak memberi lawan ruang atau peluang yang bisa dimanfaatkan, sembari menegaskan bahwa timnas Uni Emirat Arab masuk ke laga ini dengan keunggulan setelah kemenangannya di putaran pertama.

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Ia berkata: "Kami harus lebih cepat sepanjang pertandingan, dan tidak memberi mereka peluang apa pun. Zlatko adalah pelatih terbaik di turnamen ini, dan saya mengucapkan selamat kepada Federasi Uni Emirat Arab atas pilihannya. Posisi timnas Uni Emirat Arab lebih baik dari kami karena mereka meraih kemenangan di laga pertama, berbeda dengan kami."

Zlatko: Pesaing di lapangan dan sahabat dari Kroasia

Talajić memuji rekan senegaranya, Zlatko Dalić, direktur teknik timnas Uni Emirat Arab, seraya mengenang hubungan khusus yang mempertemukan mereka sebagai sesama putra dari sekolah kepelatihan Kroasia.

Pelatih Bahrain itu berkata: "Saya orang Kroasia dan bangga dengan apa yang dipersembahkan Zlatko bersama timnas Kroasia, dan saya mendoakannya sukses bersama timnas Uni Emirat Arab."

Meski menghargai kemampuan Dalić, Talajić menyadari bahwa laga mendatang tidak menoleransi banyak kesalahan, terlebih timnas Bahrain tengah mencari penebusan atas apa yang terlewatkan di putaran pertama, sementara timnas Uni Emirat Arab masuk ke laga ini dengan mental yang lebih baik setelah meraih kemenangan.

Abduljabbar: Kami berupaya membenahi kesalahan lini serang

Di sisi lain, Mahdi Abduljabbar, pemain timnas Bahrain, menegaskan bahwa tim tengah berupaya membenahi kesalahan-kesalahan yang tampak di laga sebelumnya, dengan fokus lebih besar pada peningkatan efektivitas di depan gawang, seraya menyebutkan bahwa para pemain memetik manfaat dari arahan tim pelatih selama latihan.

Abduljabbar berkata: "Latihan kemarin terbagi dalam dua kelompok, dan pelatih memberi kami arahan yang tepat. Kami tidak akan menjadikan cuaca sebagai alasan, karena kami sudah pernah bermain dalam kondisi seperti ini, dan kami berusaha meningkatkan level kami di depan gawang."

Ia menambahkan: "Kami percaya pada taktik pelatih, dan semua pemain ingin menampilkan yang terbaik dari diri mereka, tetapi bisa saja terjadi kehilangan fokus atau pengambilan keputusan yang salah, dan kami akan berupaya memperbaiki keputusan-keputusan kami di laga mendatang."

Di antara keinginan Bahrain untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan putaran pertama dan kepercayaan diri Uni Emirat Arab setelah kemenangan di laga pembukanya, laga mendatang tampak menjadi ujian sesungguhnya bagi kemampuan kedua tim dalam mengelola tekanan dan menuntaskan detail-detail kecil, dalam sebuah pertandingan yang hasilnya bisa berpengaruh terhadap perhitungan lolos ke semifinal.