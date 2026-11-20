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Pelatih asal Italia Antonio Conte tak tinggal diam lama setelah diabaikan Manchester United. Ia justru melontarkan pesan pedas yang menggemparkan Inggris, berisi kritik terselubung namun keras kepada manajemen Manchester United, setelah klub memilih Mauricio Pochettino untuk menukangi tim alih-alih dirinya.

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Conte menuding klub-klub "takut menang" jika mereka meragukan metodenya, setelah dirinya dicoret dari daftar kandidat Manchester United. Pernyataan yang dikutip "Daily Mail" itu menjadi jawaban langsung atas laporan yang menyebut United terganggu dengan gayanya yang menggebu-gebu serta tuntutannya yang ketat.

Conte sempat menjadi kandidat kuat untuk menduduki kursi pelatih di Old Trafford, bersama Julian Nagelsmann, Eddie Howe, dan Unai Emery dalam daftar calon terkuat pengganti Michael Carrick. Namun pada akhirnya, Manchester United memilih pelatih lain yang pernah menangani Chelsea dan Tottenham, yakni Mauricio Pochettino, serta membayar kompensasi sekitar 10 juta pound sterling untuk membujuknya meninggalkan kursi pelatih timnas Amerika Serikat.

Conte, yang masih menganggur sejak meninggalkan Napoli pada musim panas, menanggapinya dalam podcast "Cronache di Spogliatoio". "Pertama, izinkan saya membahas soal metode saya. Jika ada yang takut dengan metode saya, berarti dia takut menang, karena metode ini membawa kemenangan. Itulah jawaban saya," ujarnya.

Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Manchester United punya sejarah yang besar, jadi saya heran ada orang yang takut dengan pendekatan yang bertujuan mengembalikan klub ke tempat yang semestinya. Gelar liga terakhir United diraih pada 2013, di bawah asuhan Ferguson."

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Conte berbicara dengan penuh hormat tentang Sir Alex. "Saya sangat menghormati Ferguson. Saya sudah membaca bukunya, dan ketika berada di London, saya berkesempatan mengunjungi rumahnya dan menghabiskan satu hari bersamanya. Dia punya gairah besar saat berbicara tentang sepak bola, meski aksen Skotlandianya kadang sulit dipahami," tuturnya.

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Ia melanjutkan: "Berkat metode dan pendekatannya sendiri, dia menjadikan Manchester United tim yang hebat. Karena itu, saya menilai sebagian pernyataan tersebut menyinggung United, seolah-olah ada yang keberatan klub ini kembali ke sejarahnya. Metode adalah hal yang kita butuhkan untuk meraih hasil besar. Jika Anda menganggap metode ini menuntut kerja keras, ya, itu benar. Semua orang harus bekerja keras, bukan hanya para pemain."

Conte memang sudah lama dikenal berwatak keras, selain catatan kepelatihannya yang sarat kemenangan. Di Chelsea, ia berselisih dengan penyerang bintang Diego Costa, bek David Luiz, dan manajemen klub. Di Napoli, ia hengkang setahun setelah meraih gelar Serie A, dengan menyebut klub tersebut dipenuhi "terlalu banyak permusuhan dan kebencian".

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Conte juga meninggalkan Tottenham setelah konferensi pers yang panas pada 2023, ketika ia menyebut para pemainnya "egois" dan mengkritik budaya klub. Namun, hal itu tidak menghalanginya membawa tim-timnya meraih lima gelar Serie A selama menangani Juventus, Inter Milan, dan Napoli, ditambah gelar Liga Primer Inggris dan Piala FA bersama Chelsea.

Ini bukan kali pertama Conte angkat bicara secara terbuka dalam beberapa pekan terakhir setelah namanya dikaitkan dengan Manchester United. Pelatih berusia 57 tahun itu sebelumnya membantah telah mengajukan "syarat tertentu" untuk menangani tim tersebut.

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Di sisi lain, Pochettino, yang kini menukangi Old Trafford, langsung menghadapi awal yang serba cepat. Ia memimpin sesi latihan perdananya pada Kamis dan akan mendampingi Manchester United untuk pertama kalinya pada Minggu dalam laga yang dinanti melawan Liverpool di Anfield, di saat tim tengah terpuruk di zona degradasi setelah hanya memenangi satu dari sepuluh laga pertamanya.