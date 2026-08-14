Kepergian Rodri yang semakin dekat mempercepat aktivitas transfer di Manchester City secara signifikan. Gelandang Spanyol berusia 30 tahun itu kemungkinan besar akan pindah ke Barcelona, negosiasi antara kedua klub sudah berlangsung dengan intens.

Untuk segera menutup potensi lubang di lini tengah, para petinggi The Skyblues telah menetapkan kandidat impian mereka: Enzo Fernandez harus didatangkan ke Manchester. Gelandang Argentina berusia 25 tahun itu juga sudah memberi sinyal bahwa ia ingin bergabung dengan The Cityzens.

Namun, pembicaraan dengan Chelsea berjalan sangat rumit, karena klub London itu memiliki pandangan tersendiri terkait kerangka finansial. The Blues telah menegaskan secara gamblang dalam kondisi seperti apa mereka bersedia melepas pemain andalannya, serta menetapkan tenggat waktu: Sampai hari ini pukul 18.00 harus sudah ada tawaran di atas meja, yang sepenuhnya sesuai dengan tuntutan petinggi klub London tersebut.

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Berapa tawaran Manchester City untuk Enzo Fernandez?

Namun, justru di titik inilah kesepakatan itu terancam mandek. Manchester City memang menyiapkan tawaran resmi untuk hari ini, yang menurut laporan bernilai sekitar €120 juta.

Meski begitu, angka tersebut masih berada di bawah jumlah yang dipatok Chelsea. Jika dikonversi, para petinggi di Stamford Bridge meminta sekitar €140 juta untuk penjualan pemain tim nasional Argentina tersebut.

Chelsea sama sekali tidak berada di bawah tekanan negosiasi untuk Enzo Fernandez

Belum jelas apakah The Blues akan kembali ke meja perundingan setelah tawaran City masuk, atau justru secara tegas menolak negosiasi lanjutan. Karena kontrak Fernandez di London masih berlaku hingga 2032, klub berada dalam posisi negosiasi yang nyaman.

Tidak ada tekanan finansial maupun olahraga untuk melepas gelandang tersebut. Baik tuntutan biaya transfer sebesar €140 juta maupun tenggat yang ditetapkan pada pukul 18.00 sejauh ini masih tidak bisa diganggu gugat oleh Chelsea. Klub London itu telah menjelaskan posisi mereka dengan tegas, sehingga situasi dalam drama transfer ini tetap menegangkan menjelang ultimatum.