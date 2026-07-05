Taktik cerdik yang menghancurkan Kroasia... Akankah Portugal menggunakan taktik yang sama saat menghadapi Spanyol?

John Dahl Tomasson, pakar dari Kelompok Studi Teknis Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dalam analisis taktisnya, mengungkap bagaimana tim nasional Portugal memanfaatkan umpan silang dari sayap untuk mengancam tim lawan Kroasia melalui situasi bola mati dan permainan terbuka.

Tommason menjelaskan, di situs resmi FIFA, bahwa mulai dari tendangan sudut yang berbahaya dan pergerakan mengancam di dalam kotak penalti, hingga umpan silang menentukan dari Rafael Leão yang menghasilkan gol kemenangan, pola yang sama terus berulang; di mana Portugal memperlambat ritme permainan, menciptakan keunggulan jumlah pemain, menggerakkan bola dengan cepat, dan menyerang area gawang dengan kecepatan luar biasa.

Taktik ini terulang dalam situasi berbeda namun dengan ancaman yang sama, yaitu mengirimkan umpan melengkung berkualitas tinggi ke area tengah yang berbahaya dan area tiang jauh.

Dalam hal tendangan sudut melengkung, timnas Portugal berhasil menciptakan 4 peluang ke gawang dari total 9 tendangan sudut yang mereka peroleh saat melawan Kroasia, di mana keenam tendangan sudut yang dieksekusi langsung di dalam kotak penalti semuanya melengkung ke dalam.

Thomason menyoroti bahwa tendangan sudut Portugal di dalam kotak penalti berada pada level yang luar biasa tinggi, berkat kehadiran pemain seperti Nuno Mendes yang mampu menemukan titik-titik sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan cepat dan akurat.

Di sisi lain, banyak pemain Portugal yang berhasil menghalangi pemain lawan yang bertahan dengan formasi zona di area kedua secara efektif, sehingga memberikan ruang bagi rekan setim mereka untuk melakukan sprint terlambat ke arah tiang jauh, yang seringkali menjadi sasaran utama tendangan sudut mereka.

Adapun mengenai umpan silang melengkung dalam permainan terbuka, tim nasional Portugal melepaskan 15 umpan silang, 14 di antaranya dieksekusi dari sayap, dengan rincian 7 dari sayap kanan dan 7 dari sayap kiri.

Dari 15 umpan silang tersebut, dua di antaranya berhasil, dan salah satunya berujung pada gol kemenangan yang dicetak oleh Gonzalo Ramos pada masa tambahan waktu.

Namun demikian, beberapa umpan silang yang tidak berhasil dalam permainan terbuka tersebut juga menjadi ancaman, seperti yang ditunjukkan dalam klip video.

Thomason mengungkapkan bahwa jumlah yang tinggi ini merupakan hasil dari strategi pembangunan serangan yang terorganisir dan disengaja; selama proses pembangunan serangan, para gelandang Portugal mundur ke belakang bersama dua bek tengah untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain melawan barisan depan Kroasia, sementara itu, para penyerang dan pemain sayap saling bertukar peran di koridor samping dan mengancam ruang di belakang pertahanan lawan, sehingga secara sengaja menarik Kroasia ke arah sayap.

Dan saat lawan terdesak ke salah satu sisi, Portugal dengan cepat mengalihkan permainan ke sisi lain, di mana mereka unggul jumlah pemain atas lawan dan memiliki waktu untuk mengirim umpan silang melengkung yang akurat.

Timnas Portugal akan menghadapi Spanyol, besok Senin, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.