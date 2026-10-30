Pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, terus menorehkan sejarah bersama Paris Saint-Germain, memperkukuh posisinya dalam sejarah klub ibu kota tersebut, menyusul kemenangan telak yang diraih timnya dengan skor (5-1) atas Le Havre di liga pada hari Jumat.

Enrique, yang membawa Paris Saint-Germain meraih dua gelar pertamanya di Liga Champions Eropa, berhasil mencapai kemenangan ke-127 dalam 188 pertandingan yang ia tangani bersama tim, sehingga menempati puncak daftar sepanjang masa sebagai pelatih dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah klub Paris tersebut. Dengan demikian, Enrique melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Laurent Blanc (126 kemenangan dalam 173 pertandingan) dan Luis Fernandez (125 kemenangan dalam 244 pertandingan).

Seusai laga, pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan rasa bangganya yang besar atas penugasannya sebagai pelatih kepala Paris Saint-Germain, dengan mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato": "Angka ini menunjukkan betapa beruntungnya saya memiliki pemain-pemain berkualitas seperti ini, dan berada di klub sebesar Paris Saint-Germain, dengan manajemen olahraga yang membuat kami semua bekerja dalam harmoni yang penuh. Saya sangat senang berada di sini."

Enrique menambahkan dengan gayanya yang khas, memadukan keseriusan dan canda: "Soal seberapa beruntungnya para pemain karena memiliki saya bersama mereka? Saya tidak tahu apakah mereka memang demikian (sambil tertawa), karena saya pelatih yang sangat menuntut dan terus-menerus menekan mereka, sebab inilah gaya yang layak dimiliki klub dan layak didapatkan para pendukung ini."