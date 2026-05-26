Takehiro Tomiyasu membagikan pesan yang jelas melalui Instagram mengenai masa depannya di Ajax

Takehiro Tomiyasu telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Ajax, seperti yang dapat disimpulkan dari pesan perpisahan yang ia bagikan melalui Instagram.

Ajax sendiri belum memberikan pernyataan apa pun mengenai kontrak Tomiyasu yang akan berakhir, namun bek asal Jepang ini tiba-tiba angkat bicara pada Rabu pagi.

Tomiyasu mengucapkan terima kasih kepada para pendukung. “Tentu saja ini bukanlah musim yang kami harapkan dan tidak ada yang puas dengan posisi akhir kami.”

Pemain berusia 27 tahun yang bermain di posisi bek kanan ini bergabung dengan Ajax setelah menjalani masa rehabilitasi yang panjang. “Saya ingin memberikan kontribusi yang lebih besar bagi klub ini dan seharusnya saya juga menunjukkan lebih banyak, tetapi sayangnya hal itu tidak berjalan dengan baik.”

Namun, Tomiyasu telah mencapai tujuannya, karena ia akan berangkat ke Piala Dunia bersama Jepang musim panas mendatang. Pemain yang telah 42 kali membela timnas ini memprediksi bahwa semuanya akan baik-baik saja di Amsterdam. “Klub ini memiliki banyak sekali pemain berbakat yang dibina oleh Ajax dan saya yakin Ajax akan kembali ke tempat yang seharusnya.”

“Terima kasih dan semoga yang terbaik untuk para pemain dan staf. Senang bekerja sama dengan kalian. Dan terakhir: terima kasih kepada para penggemar. Saya tidak akan pernah melupakan sambutan hangat dan dukungan kalian. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan! Tomi.”

Tomiyasu akhirnya hanya bermain selama 236 menit untuk Ajax, yang terbagi dalam sembilan pertandingan resmi.