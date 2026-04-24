Jumlah menit bermain yang didapat Takehiro Tomiyasu, pemain baru yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin, selama membela Ajax masih terbilang terbatas. Pemain asal Jepang itu sendiri sebenarnya mengharapkan lebih dari bulan-bulan pertamanya di Ajax, demikian ia sampaikan kepada Ajax Life.

Pemain Jepang berusia 27 tahun ini didatangkan secara gratis pada musim dingin ini, setelah kontraknya di Arsenal tidak diperpanjang pada musim panas lalu. Bek serba bisa ini ingin mempersiapkan diri dengan baik di ibu kota Belanda menjelang Piala Dunia.

Namun, musim ini tidak berjalan sesuai harapan bagi sang bek. Pemain internasional Jepang ini telah bermain selama 207 menit untuk tim asuhan Oscar García, tersebar di tujuh pertandingan. "Kamu harus bermain untuk menjadi teladan," akunya sendiri.

Ketika ia tiba di Amsterdam pada Januari, ia berharap bisa segera bermain di Johan Cruijff Arena. Namun, kenyataannya berbeda, yang sangat mengecewakan sang pemain Jepang. "Saya berharap bisa kembali lebih cepat. Tapi saya bekerja sama erat dengan tim medis. Mereka tidak ingin memaksakan apa pun."

Mengenai masa depannya di Ajax, Tomiyasu belum bisa berkomentar. Kontraknya akan berakhir musim panas ini dan masih menjadi pertanyaan apakah akan diperpanjang, terutama mengingat aspek finansial yang terlibat. "Saya harap semua orang mengerti bahwa saya belum bisa berkomentar tentang hal itu pada fase ini," ujarnya. "Saya ingin fokus pada pekan-pekan terakhir musim ini."

Pemain asal Jepang ini, yang mengaku sangat kritis terhadap permainannya sendiri, memiliki keinginan besar untuk menunjukkan performa yang lebih baik lagi di pekan-pekan terakhir musim ini. "Saya selalu kritis terhadap penampilan saya. Saya belum sepenuhnya puas dengan permainan saya saat melawan Sparta. Saya harus menunjukkan dalam beberapa pekan ke depan bahwa saya bisa memberikan lebih banyak lagi untuk Ajax daripada ini."

Sebelum Tomiyasu bersiap bersama timnas Jepang untuk Piala Dunia, Ajax masih akan menghadapi NAC Breda (tandang), PSV (kandang), FC Utrecht (kandang), dan sc Heerenveen (tandang). Tim asuhan Garcia harus berjuang sekuat tenaga untuk menghindari babak play-off kompetisi Eropa.