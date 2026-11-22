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Meski ada godaan finansial dan pergerakan berulang dari klub-klub besar Inggris, masa depan salah satu bintang Barcelona tampaknya tidak akan diwarnai kejutan soal kepergian, mengingat klub bersikeras mempertahankannya dan sang pemain ingin melanjutkan kariernya bersama tim Catalan.

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Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, mengungkapkan bahwa Barcelona sama sekali tidak berniat mempertimbangkan tawaran apa pun dari Liga Inggris untuk merekrut Fermin Lopez. Ia menegaskan bahwa klub bersikeras mempertahankan sang pemain dan tidak berpikir untuk melepasnya, sebesar apa pun godaan finansial yang datang.

Romano memuji potensi gelandang asal Spanyol tersebut. Menurutnya, Fermin belum mendapatkan apresiasi yang layak ia terima, meski terus mampu mencetak gol dan memberikan kontribusi teknis di lini tengah. Ia menyebutnya sebagai pemain luar biasa dengan potensi besar.

Pakar transfer itu menjelaskan bahwa ketertarikan klub-klub Inggris untuk mendatangkan Fermin bukanlah hal baru. Chelsea sempat berupaya merekrutnya sekitar dua tahun atau satu setengah tahun lalu, sebelum nama Manchester United mencuat dalam beberapa pekan terakhir, di tengah laporan bahwa klub tersebut siap mengajukan tawaran finansial besar untuk mendapatkan jasanya.

Romano menegaskan bahwa kepindahan Fermin ke Liga Primer Inggris tidak sedang dibahas saat ini. Ia menjelaskan bahwa Barcelona menganggap sang pemain tak tersentuh, dan keinginan pemain sepenuhnya sejalan dengan sikap klub, karena Fermin mencintai tim Catalan dan ingin melanjutkan perjalanannya bersama mereka.

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Ia menambahkan bahwa ambisi gelandang Spanyol itu adalah menjuarai Liga Champions dan meraih gelar bersama Barcelona. Romano juga menegaskan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung terkait kepindahannya ke Inggris, terlebih setelah ia memperpanjang kontraknya bersama klub belum lama ini.

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Romano tidak menutup kemungkinan Barcelona akan memulai negosiasi baru dengan Fermin Lopez pada 2028 untuk kembali memperpanjang kontraknya, mengingat manajemen klub puas dengan performanya dan kontribusinya bagi tim, serta ingin mempertahankan jasanya dalam beberapa tahun ke depan.

Pakar transfer itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa prioritas Barcelona saat ini berkaitan dengan urusan lain, tetapi perpanjangan kontrak Fermin di masa depan tetap menjadi kemungkinan yang terbuka, mengingat klub bersikeras mempertahankannya dan sang pemain jelas ingin melanjutkan kariernya bersama Blaugrana.

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Pernyataan Romano mengenai sikap Barcelona yang bersikeras mempertahankan sang pemain sejalan dengan laporan terbaru yang menegaskan bahwa klub menganggapnya sebagai elemen penting dan tidak berencana menjualnya, meski Manchester United tertarik untuk mendapatkan jasanya.