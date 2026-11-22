Debut Pochettino jadi mimpi buruk di Anfield

Laga pertama Mauricio Pochettino sebagai pelatih Manchester United dengan cepat berubah kacau ketika lini pertahanannya runtuh dalam sepuluh menit pertama di Anfield.

Dampaknya langsung terasa. Wasit Sam Barrott mengeluarkan kartu merah langsung untuk bek asal Prancis, Yoro. Liverpool seketika memanfaatkan keunggulan jumlah pemain melalui gol Dominik Szoboszlai dari tendangan bebas yang menyusul insiden itu. Tak lama kemudian, Florian Wirtz mencetak gol untuk menggandakan keunggulan tuan rumah.

Menyaksikan dari tempat komentator, Gary Neville tercengang melihat kurangnya kewaspadaan lini belakang United dalam pertandingan penting di Merseyside tersebut.

Neville tak menahan kritik terhadap dua bek United

“Ketika melihat nama De Ligt dalam daftar susunan pemain, saya harus mengakui bahwa saya benar-benar terkejut,” kata Neville kepada Sky Sports. “Alasan saya terkejut adalah hal ini. Jika Anda melihatnya di Como empat pekan lalu, dia jauh dari performa terbaiknya, dan itu hanya umpan lambung sederhana ke belakang garis pertahanan.”

Ia menambahkan: “Awalnya itu masalah De Ligt. Yoro bisa mengambil posisi lebih ke tengah, tetapi De Ligt terlalu jauh dari bola. Lalu Yoro harus bergerak lebih jauh untuk menutup ruang. Reaksinya terlambat dan antisipasinya buruk. Yoro begitu ceroboh, dia sering melakukan kesalahan seperti ini. Anda bisa berargumen bahwa Isak sengaja menunda gerakannya agar Yoro menabraknya, tetapi ini menunjukkan kurangnya pengalaman.”

Mantan kapten Manchester United itu melanjutkan analisisnya dengan menyoroti bagaimana kurangnya kebugaran pertandingan De Ligt turut menyebabkan gol pembuka. “Kami melihatnya di Como dan dia sudah absen selama setahun,” lanjut Neville. “Sangat sulit untuk kembali bermain. Menurunkannya dalam pertandingan seperti ini membuat kelemahannya terlihat. Posisi Yoro buruk, dia harus bergeser untuk melindungi rekan setimnya. United buruk dalam segala hal. Michael Carrick akan menonton dan berkata bahwa itulah yang harus saya hadapi.”

Keane turut melontarkan kritik

Kritik tidak mereda setelah peluit turun minum. Neville justru mempertajam penilaiannya terhadap kesalahan mendasar yang dilakukan dua rekrutan mahal pada musim panas itu. “Pertahanan kedua bek tengah saat menghadapi umpan panjang itu seburuk yang pernah Anda lihat,” tambahnya.

“De Ligt jauh dari posisinya. Dia sudah lama absen, jadi saya sedikit bersimpati. Namun, membiarkan bola melewati mereka berdua adalah hal yang tak termaafkan. Itu mengejutkan. Selama Man United memiliki bek seperti itu dalam tim, mereka tidak punya peluang mencatatkan nirbobol. Ini soal pemahaman dasar tentang cara bermain di posisi tersebut. Ini hal yang paling mendasar. Seolah-olah mereka belum pernah mendapat pelatihan dasar tentang cara bertahan.”

Roy Keane juga mengungkapkan ketidakpercayaannya melihat kurangnya naluri bertahan yang ditunjukkan keduanya dalam pertandingan itu. “Tidak masalah apakah Anda bermain dengan empat atau lima bek, Anda harus melakukan hal-hal mendasar dengan benar,” ujar Keane.

“Saya heran melihat ini terjadi pada level ini. Saya tahu dia sudah lama absen, tetapi pertahanannya benar-benar buruk. Dia tidak akan bisa mendapatkan bola itu. Jika Anda seorang bek, Anda harus selalu mengantisipasi kemungkinan terburuk. Isak melakukannya dengan baik dan saya sebenarnya tidak berpikir dia akan mendapatkan bola. Tidak mungkin dia (Yoro) mendapatkan bola itu. Tindakan pemain United itu ceroboh. Hanya umpan lurus ke belakang garis pertahanan dan dia langsung berada dalam masalah besar. Namun, tidak mungkin dia mendapatkan bola itu. Saya tahu dia cepat dan sigap, tetapi pertahanannya benar-benar buruk. Para pemain tidak peka terhadap bahaya.”