Tak Terluka Setelah Kecelakaan Mobil, Sergio Romero Langsung Mengikuti Sesi Latihan Manchester United

Sergio Romero terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil namun kiper ini dipastikan tidak mengalami luka apapun.

Sejumlah foto di media sosial memperlihatkan mobil Lamborghini Romero hancur di sekitar kamp latihan United di Carrington hingga membuat fans cemas akan keselamatannya.

Kendaraan tersebut terlihat terjepit di pembatas jalan dan kondisi jalanan yang licin diperkirakan ambil bagian dari kecelakaan ini seiring suhu dingin yang melanda Manchester.

Kepada Omnisport, United memastikan Romero tidak mengalami cedera apapun bahkan kemudian bisa mengikuti sesi latihan dengan normal sebagai persiapan menghadapi pada lanjutan Liga Primer pertengahan pekan ini.

Sergio Romero has been involved in a car crash near to Carrington. #mufc say he has suffered no injuries #mulive [mirror] pic.twitter.com/G4DRKbydzs