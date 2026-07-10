Tak Terkalahkan: Spanyol Mengungguli Aljazair dan Brasil... dan Menyamai Rekor Italia

Tim nasional Spanyol kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menyamai rekor dunia, setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 pada Jumat malam, sehingga memastikan tempatnya di semifinal Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi Prancis.

Dengan kemenangan ini, “La Roja” memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 36 pertandingan berturut-turut, yang merupakan rekor terbaik dalam sejarahnya, dengan catatan 29 kemenangan dan 7 hasil imbang.

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Timnas Spanyol pun menyamai rekor bersejarah yang dicetak Argentina antara tahun 2019 dan 2022, sehingga keduanya berbagi posisi kedua dalam daftar rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah timnas pria, menurut jaringan statistik “Squawka”.

Spanyol—yang telah melampaui Aljazair dan Brasil (masing-masing 35 pertandingan tanpa kekalahan)—kini hanya tinggal satu pertandingan lagi untuk menyamai rekor dunia yang dipegang oleh timnas Italia, yang mempertahankan rekor tak terkalahkannya selama 37 pertandingan berturut-turut antara tahun 2018 dan 2021.

Timnas Prancis, lawan Spanyol di babak semifinal, akan menjadi rintangan berikutnya bagi “La Roja” dalam upayanya menyamai rekor bersejarah tersebut.



