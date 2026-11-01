Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kylian Mbappe melanjutkan catatan luar biasanya di sepakbola Spanyol dengan selalu mencetak gol ke gawang setiap lawan yang pernah dihadapinya di La Liga. Bintang asal Prancis itu kembali menjadi pahlawan Real Madrid saat bertandang menghadapi Racing Santander pada Minggu sore.

Iklan

Mbappe taklukkan satu lagi lawan di Spanyol

Mantan penyerang Paris Saint-Germain itu datang ke Stadion El Sardinero dengan tujuan yang sangat spesifik: mempertahankan rekor selalu mencetak gol melawan setiap lawan yang pernah ia hadapi di La Liga. Lewat gol terbarunya ini, Mbappe menjaga rekor sempurna tersebut di kasta tertinggi sepakbola Spanyol, setelah sebelumnya turut memperpanjangnya dengan mencetak gol melawan Malaga dan Elche.

Momen penentu datang pada menit ke-11 ketika Mbappe memenangkan penalti, lalu maju sebagai eksekutor dan menuntaskannya dengan akurat. Real Madrid kemudian memastikan kemenangan nyaman 3-0 atas Racing Santander. Jude Bellingham dan Yan Diomande juga mencatatkan nama di papan skor untuk membuat pertandingan berada di luar jangkauan lawan.

Dominasi statistik di ibu kota

Catatan Mbappe sejak bergabung dengan Real Madrid sungguh mencengangkan. Ia kini telah mengoleksi 68 gol hanya dalam 76 penampilan liga untuk klub tersebut, mengukuhkan statusnya sebagai penyerang paling tajam di sepakbola dunia.

Pemain berusia 27 tahun itu saat ini telah mencetak 15 gol di semua kompetisi musim ini, dengan 12 di antaranya tercipta di liga. Pemain Prancis tersebut tetap sulit dibendung dalam persaingan memperebutkan Pichichi dan Sepatu Emas Eropa.

Iklan Iklan

Memburu catatan bersejarah lainnya sebelum Natal

Setelah berhasil melewati Racing Santander, pemain timnas Prancis itu sudah menatap tantangan berikutnya. Real Madrid dijadwalkan menghadapi Deportivo La Coruna pada 20 Desember sebelum jeda musim dingin, yang akan memberi Mbappe kesempatan lain untuk memperpanjang rentetan bersejarah ini.

Topik Terkait

Gol-gol Mbappe menjadi faktor penting di La Liga musim ini. Dalam 11 pertandingan, ia hanya gagal mencetak gol pada empat laga, yakni melawan Espanyol, Real Betis, Atletico Madrid, dan Villarreal.

Terus menekan dan menatap laga berikutnya

Kemenangan Real Madrid hari ini sangat penting untuk terus menekan pemuncak klasemen Barcelona. Real Madrid saat ini menempati posisi ketiga La Liga dengan 27 poin, hanya terpaut satu poin dari Atletico Madrid di posisi kedua dan tiga poin dari Barcelona di puncak.

Iklan

Real Madrid kini mengalihkan fokus ke pertandingan Liga Champions melawan AEK Athens pada Rabu, sebelum bertandang menghadapi Valencia pada Sabtu dalam laga terakhir mereka menjelang jeda internasional mendatang.