Kekalahan 0-2 pada laga pembuka musim dan hasil 0-5 yang mengejutkan di kandang melawan FSV Mainz diikuti debakel lain bagi RB Leipzig. Hasil 0-5 kedua secara beruntun itu membuat Hamburg menempati peringkat ke-18.

Namun, berbeda dengan tim di lapangan, jajaran pimpinan olahraga di HSV menampilkan gambaran kebersamaan dan visi yang jelas.

"Kesepakatan pada dasarnya sudah ada," kata pelatih kepala Merlin Polizin pada Minggu kepada DAZN. "Sekarang tinggal detail. Tidak ada yang perlu mengkhawatirkan saya atau tim pelatih."

Konfirmasi datang dari direktur olahraga baru Kathleen Krüger: "Proses saling mengenal sudah selesai. Pada dasarnya kami sudah sepakat. Itu hanya hal-hal kecil dan proses yang masih harus kami lalui. Kami semua masih berada di jalur yang sama. Saya tidak merasakan kegelisahan di lingkungan HSV. Justru sebaliknya: kami di dalam tim tahu apa yang kami miliki satu sama lain. Tidak ada yang merasakan ketidakpastian. Kami tahu bahwa kami akan melangkah bersama ke masa depan."

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HSV runtuh setelah upaya bangkit yang sia-sia

Perlu dicatat, kedua pernyataan itu disampaikan sebelum pertandingan di Leipzig, ketika HSV, meski memulai dengan berani, kebobolan dua gol mudah dan setelah itu terus mengejar ketertinggalan melawan peserta Liga Champions tersebut.

Pada babak kedua, Hamburg menekan untuk mencetak gol balasan dan menyia-nyiakan beberapa peluang bagus, sebelum RB mengubah skor menjadi 3-0. Di bawah dampak pukulan ketiga itu, tim tamu kemudian kebobolan dua gol lagi dalam rentang singkat.

Meski demikian, Polzin mencoba mengarahkan perhatian pada hal positif: "Entah Anda melihat hasil akhirnya dan berkata: sama buruknya seperti pekan lalu. Di sisi lain, saya melihat sebuah tim yang mencoba melakukan banyak hal lebih baik daripada pekan lalu."

Merlin Polzin menuntut: HSV harus "meningkat drastis"

Namun demikian, mereka harus "meningkat drastis". "Itu adalah tantangan yang juga membuat saya positif, karena saya melihat reaksi para pemain," kata Polzin.

Hamburg berada di dasar klasemen setelah tiga pertandingan dengan nol poin dan selisih gol 0-12. Dalam laga terakhir sebelum jeda internasional pada Sabtu mendatang (15.30/Sky) di markas 1. FC Köln, tim kini harus tampil "lebih jelas dan lebih tenang", tuntut kapten Nicolai Remberg. Dia kemudian menjelaskan: "Bahwa meraih poin akan terasa baik, itu tak perlu diragukan lagi. Tetapi kalau saya berdiri di sini dan mengatakan kami harus meraih poin, kalau tidak semuanya selesai, itu juga lelucon. Tapi jelas, sebuah hasil positif akan bagus untuk tim."

Direktur sepak bola profesional Claus Costa mengatakan kepada DAZN bahwa dia bukan penggemar "aksi reaksioner", meski "hasil telanjang ini mengecewakan" dan melawan Köln dituntut "wajah yang berbeda".

Euforia mungkin sudah menghilang di HSV, tetapi tampaknya memang tidak ada seorang pun yang panik.