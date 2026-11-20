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Kritik tajam mantan pemain timnas Lena Lattwein terhadap permainan timnya, VfL Wolfsburg, seusai laga puncak liga berujung konsekuensi.

Seperti dijelaskan pelatih Stephan Lerch pada Jumat, gelandang itu dicoret dari skuad untuk laga tandang melawan RB Leipzig pada Minggu (pukul 16.00).

"Cara dia menyampaikan kritik tidak seharusnya dibawa ke ranah publik. Untuk itu, kami sengaja menyediakan wadah internal," kata Lerch. Ia juga merujuk pada pembicaraan "konstruktif" bersama direktur Vanessa Bernauer dan Lattwein pada awal pekan ini, ketika sang pemain juga telah meminta maaf. Menurutnya, "persoalan itu telah dituntaskan".

"Penyampaian pendapat secara terbuka, masukan yang jujur, dan diskusi bersama sangat penting bagi kami serta menjadi pilar budaya tim kami," tegas Lerch. Pemain yang "ikut berpikir, mempertanyakan berbagai hal secara kritis, dan bertanggung jawab atas langkah bersama" memang diharapkan, tetapi cara Lattwein "bertentangan dengan nilai-nilai yang kami pegang di VfL."

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Setelah kekalahan kandang 1-4 dari peraih dua gelar FC Bayern pada Sabtu, Lattwein (26) antara lain mengeluhkan: "Saya yakin tim ini punya banyak potensi. Namun, sayangnya saya melihat terlalu sedikit perkembangan dalam permainan kami selama beberapa tahun terakhir".

Pertandingan berikutnya RBL Bundesliga 10.00 WOB

Menurutnya, tim ini bisa "mengeluarkan lebih banyak kemampuan, dan saya sangat berharap ada perubahan, tetapi saat ini hal itu belum berhasil". Di Bundesliga, VfL sebagai pengejar terdekat Bayern sudah tertinggal enam poin dari klub asal München yang meraih gelar juara secara beruntun setelah sepuluh pertandingan.