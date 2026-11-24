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Joe Hart mengulas peran Lukas Hornicek dalam gol penyama kedudukan Noni Madueke saat Newcastle bermain imbang melawan Arsenal. Ia mengakui sang kiper akan kecewa meski penyelamatan itu sulit dilakukan. Mantan kiper Inggris tersebut juga menilai Nick Pope dalam performa terbaiknya masih akan membuat rekrutan musim panas itu tersisih dari susunan pemain utama.

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Hart mengulas kesalahan Hornicek melawan Arsenal

Hart yakin Hornicek akan sangat kecewa setelah gagal menghalau gol penyama kedudukan Madueke dalam hasil imbang melawan Arsenal pada Sabtu. Meski sempat menyentuh bola, kiper berusia 24 tahun itu tidak mampu mencegahnya masuk ke gawang.

Berbicara dalam Match of the Day, mantan kiper Inggris dan Manchester City itu mengakui penyelamatan tersebut sulit dilakukan, tetapi menyoroti dampaknya yang merugikan. Kesalahan mulai muncul dalam permainan Hornicek setelah kekalahan baru-baru ini dari Coventry dan Everton.

Bek menghalangi pandangan kiper Newcastle sebelum tembakan

Hart menguraikan tantangan taktis yang dihadapi pemain timnas Ceko itu saat Madueke bergerak ke dalam dan Martin Odegaard melakukan lari menyusul dari sisi luar. Ketika bek Dan Burn dan Lewis Hall bergegas menutup ruang untuk memblokir tembakan, Hornicek menggeser posisinya dari tengah untuk menutup ruang yang tersisa.

Bola lolos tipis dari upaya blok sambil meluncur yang dilakukan Hall sebelum melewati Burn, yang tingginya 1,98 meter. Hornicek pun tidak dapat melihat bola hingga saat-saat terakhir. Terpaksa segera menyesuaikan kembali posisinya, sang kiper terlambat menurunkan tangannya dan bola mengenai bagian atas sarung tangannya.

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“Anda bisa melihatnya menoleh ke belakang dengan putus asa. Itulah yang membedakan raihan tiga poin dan kemenangan besar dari perasaan pada akhir pertandingan itu,” kata Hart. “Madueke sangat senang, Hornicek akan kecewa, tetapi itu gol yang sangat, sangat sulit dicegah.”

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“Dia kiper papan atas yang sedang berusaha membuktikan diri, tetapi inilah sulitnya situasi seperti ini,” jelas Hart. “Baru pada saat itulah Hornicek bisa melihat bola. Karena itulah dia langsung menurunkan tangannya, tetapi waktunya kurang tepat dan bola akhirnya mengenai bagian atas sarung tangannya.”

Pope tetap jadi tolok ukur meski ada perombakan senilai £40 juta pada musim panas

Hornicek tiba di Tyneside dari klub Portugal, Braga, pada musim panas untuk menjadi kiper nomor satu, sementara pemain timnas Prancis U-21 Ewen Jaouen juga bergabung. Kedatangan keduanya membuat kiper yang sudah lama membela klub, Pope, turun menjadi pilihan ketiga di St James' Park.

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Ketika legenda Newcastle Alan Shearer menyebut klub menghabiskan lebih dari £40 juta untuk dua kiper pengganti Pope, Hart berpendapat keduanya belum benar-benar beradaptasi. Meski Pope mengalami cedera bahu musim lalu, Hart bersikeras bahwa pemain Inggris itu, jika berada dalam performa terbaiknya, tetap lebih unggul.

“Hornicek punya momen-momen bagus, tetapi menurut saya Nick Pope dalam performa terbaiknya jelas tampil lebih baik bersama Newcastle dan telah membuktikannya lewat trofi serta penampilan bagus,” jawab Hart. “Namun, seperti yang Anda katakan, Al, tak satu pun rekrutan baru benar-benar beradaptasi.”

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Tekanan meningkat pada jajaran kiper Newcastle

Hornicek kini menghadapi sorotan yang semakin tajam untuk mengurangi kesalahan yang merugikan dan membenarkan investasi besar Newcastle pada posisi kiper di musim panas. Meski awal kiprahnya di Liga Primer secara keseluruhan cukup solid, kesalahan mencolok melawan Coventry, Everton, dan Arsenal memunculkan pertanyaan mengenai konsistensinya. Dengan Jaouen menunggu kesempatan dan Pope masih menjadi bagian dari skuad di St James' Park, urutan pilihan kiper Newcastle tetap menjadi sorotan.