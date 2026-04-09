Surat kabar Senegal menyerang Patrice Motsepe, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), setelah pernyataannya tentang krisis final Piala Afrika 2025, yang disampaikan di sela-sela kunjungan resminya ke Dakar.

Selama berada di Dakar kemarin, Rabu, dalam suasana sensitif setelah krisis final Piala Afrika, Motsepe menghadapi—dalam konferensi pers yang digelar di sana—pertanyaan mengenai siapa juara menurut pandangannya.

Jawaban yang disampaikan Motsepe bersifat diplomatis dan tidak disukai warga Senegal, karena pejabat Afrika Selatan itu menegaskan perlunya mematuhi aturan.

Motsepe berkata, "Saya telah menyerahkan medali emas kepada Sadio Mané dan Kalidou Koulibaly, saya menyerahkan trofi kepada Koulibaly, dan memberikan 10 juta dolar kepada Sadio Mané… tetapi saya harus menghormati hukum dan peraturan yang berlaku."

Pernyataan ini muncul setelah keputusan Komite Banding CAF yang mencabut kemenangan Senegal dan memberikannya kepada Maroko, menyusul peristiwa yang terjadi dalam laga final.

Motsepe juga bersikap samar terkait masa depan, dengan mengatakan, "Saya tidak bisa mengatakan apa pun lebih dari itu. Kalian bisa bertanya kepada saya 100 kali, dan jawabannya akan tetap sama. Ini kewajiban saya sebagai Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika."

Ia menambahkan, "Kita harus menghormati prosedur yang sedang berjalan di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional. Dan kami akan menerapkan keputusan yang akan diambil."

Di sisi lain, pers Senegal mengkritik sikap Motsepe. Situs Wiwsport mempertanyakan, "Bagaimana mungkin seorang pejabat yang membagikan penghargaan kepada 'Singa' menolak mengakui mereka sebagai juara Afrika?"

Situs tersebut juga menggambarkan jawaban Motsepe atas pertanyaan itu sebagai "tidak realistis".