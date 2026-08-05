Tak Puas dengan Salah, Bintang Al-Hilal Jadi Target Berikutnya Presiden Trabzon

Trabzonspor belum lama menyelesaikan berkas kesepakatan dengan bintang Mesir Mohamed Salah, sebelum klub Turki tersebut mulai bergerak menuju target lini serang baru, dalam rangka melanjutkan penguatan skuadnya selama bursa transfer musim panas.

Menurut yang dilaporkan kanal A Spor, Trabzonspor mulai bergerak untuk mendatangkan penyerang asal Uruguay Darwin Nunez, pemain Al Hilal Saudi, setelah keberhasilannya merekrut Salah dalam salah satu transfer paling menonjol di mercato.

Laporan itu menjelaskan bahwa klub Turki tersebut telah mengajukan tawaran untuk Nunez, sementara bersiap memulai pembicaraan dengan pemain dan perwakilannya serta dengan manajemen klubnya Al Hilal, dalam upaya menjajaki kemungkinan menuntaskan kesepakatan, tanpa mengungkap detail tambahan apa pun terkait sifat negosiasi atau sikap klub Saudi tersebut.

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Trabzonspor melanjutkan aktivitasnya di bursa transfer, setelah membuat kehebohan besar di level sepak bola dunia dengan menuntaskan transfer Mohamed Salah, yang tiba di Turki siang ini, Rabu, dan mendapat sambutan besar di Bandara Ataturk, sebagai persiapan untuk acara perkenalannya yang kemungkinan besar akan berlangsung besok, Kamis, setelah menjalani pemeriksaan medis.

Presiden Trabzon, Ertugrul Dogan, sebelumnya menyatakan bahwa ia mampu mendatangkan bintang mana pun yang ia inginkan sambil menantang seluruh pesaing lokalnya di Turki, setelah keberhasilan negosiasi dengan Salah.

Nunez, yang berusia 27 tahun, tampil dalam 24 pertandingan berseragam Al Hilal sepanjang musim lalu, mencetak 9 gol di dalamnya, serta memberikan 5 assist.

Nunez bergabung dengan Al Hilal dari Liverpool pada musim panas tahun lalu, tetapi transfer Karim Benzema yang dituntaskan sang klub pada bursa transfer musim dingin lalu merusak rencana sang pemain dan memaksa pelatih Simone Inzaghi meminggirkan Nunez, sehingga mendorongnya meminta hengkang.

Selain Trabzonspor, klub Besiktas berupaya mendapatkan jasa Nunez meski dengan status pinjaman, setelah negosiasinya untuk merekrut Salah tersendat sebelumnya.

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