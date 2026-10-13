Gelandang Portugal milik Al Hilal, Ruben Neves, melanjutkan performa gemilangnya bersama klub Arab Saudi tersebut pada musim ini, terutama di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal bertandang ke markas Al Sadd pada hari Selasa ini, di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar, pada matchday kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Ruben Neves berhasil mencetak gol kedua Al Hilal pada menit ke-65 pertandingan, melalui tendangan penalti yang didapat oleh winger Brasil, Gabriel Martinelli.

Gol tersebut menjadi yang kedua bagi gelandang Portugal itu pada edisi Liga Champions Asia Elite kali ini, setelah sebelumnya mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas klub Qatar, Al Gharafa, pada matchday pertama fase liga.

Gol ini juga menjadi kontribusi ketiga Neves di turnamen Asia tersebut, dari total 4 gol yang dicetak Al Hilal, setelah sebelumnya ia menciptakan assist untuk gol pemain Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, yang juga terjadi melawan Al Gharafa.

Secara keseluruhan, bintang Portugal itu telah mencatatkan kontribusi ke-11 bersama "Al Zaeem" pada musim ini di berbagai kompetisi, dari 11 pertandingan yang ia jalani, dengan mencetak 7 gol dan menciptakan 4 assist, atau rata-rata satu kontribusi gol di setiap pertandingan.