Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Tak pernah tenggelam: Ruben Neves, raja gol Al Hilal di Liga Champions Asia Elite

R. Neves
Al-Sadd vs Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
AFC Champions League Elite
Portugal
Qatar
Arab Saudi

Gelandang Portugal itu melanjutkan penampilan gemilangnya

Gelandang Portugal milik Al Hilal, Ruben Neves, melanjutkan performa gemilangnya bersama klub Arab Saudi tersebut pada musim ini, terutama di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal bertandang ke markas Al Sadd pada hari Selasa ini, di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar, pada matchday kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Ruben Neves berhasil mencetak gol kedua Al Hilal pada menit ke-65 pertandingan, melalui tendangan penalti yang didapat oleh winger Brasil, Gabriel Martinelli.

Gol tersebut menjadi yang kedua bagi gelandang Portugal itu pada edisi Liga Champions Asia Elite kali ini, setelah sebelumnya mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas klub Qatar, Al Gharafa, pada matchday pertama fase liga.

Gol ini juga menjadi kontribusi ketiga Neves di turnamen Asia tersebut, dari total 4 gol yang dicetak Al Hilal, setelah sebelumnya ia menciptakan assist untuk gol pemain Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, yang juga terjadi melawan Al Gharafa.

Secara keseluruhan, bintang Portugal itu telah mencatatkan kontribusi ke-11 bersama "Al Zaeem" pada musim ini di berbagai kompetisi, dari 11 pertandingan yang ia jalani, dengan mencetak 7 gol dan menciptakan 4 assist, atau rata-rata satu kontribusi gol di setiap pertandingan.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google