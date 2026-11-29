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Kemenangan lima gol Barcelona atas Deportivo Alaves bukan sekadar kemenangan telak yang menambah catatan tim. Laga itu menjadi momen bagi Hansi Flick untuk menyampaikan serangkaian pesan penting. Ia berbicara terus terang tentang mentalitas para pemainnya dan alasan mereka kesulitan di beberapa fase pertandingan, sekaligus mengungkapkan apa yang ia harapkan dari mereka jelang duel yang dinanti melawan Atletico Madrid, dalam pekan yang bisa berpengaruh besar pada persaingan di LaLiga.

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Dalam konferensi pers seusai laga, pelatih asal Jerman itu membahas sejumlah hal, mulai dari keharusan tampil garang sejak menit pertama, penjelasannya mengenai performa menyerang dan gol ketiga, sikapnya soal kebobolan dan kekalahan Real Madrid, hingga pujiannya untuk Raphinha serta analisis taktisnya jelang laga berikutnya melawan Atletico Madrid.

Flick menuntut mentalitas berbeda

Flick menyampaikan pesan tegas tentang pentingnya Barcelona menunjukkan karakter kuat sejak awal pertandingan, terlebih setelah tim tertinggal lebih dulu dalam dua laga liga terakhir. Ia menegaskan bahwa hal ini telah dibahas di ruang ganti.

"Kami harus hadir di lapangan sejak detik pertama, dan itulah yang kami lakukan dengan baik hari ini," ujarnya.

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Namun, ia tidak menutup mata terhadap menit-menit sulit setelah gol penyeimbang. Menurutnya, tim sedikit kesulitan selama 5 atau 10 menit sebelum kembali menguasai permainan, mencetak gol kedua, lalu menampilkan pertandingan yang luar biasa.

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Pelatih asal Jerman itu juga menyoroti gol ketiga, yang menurutnya mencerminkan cara bermain yang ia inginkan dari Barcelona: mengalirkan bola dengan tenang di antara para pemain, lalu mengubah arah permainan dan memaksa lawan bergerak sehingga ruang yang tersedia bisa dimanfaatkan.

Ia menambahkan bahwa timnya memiliki kualitas untuk mendominasi pertandingan, tetapi masih membutuhkan keseriusan lebih dalam beberapa situasi dan area lapangan. Ia menegaskan bahwa menggerakkan bola saja tidak cukup, lawan juga harus ikut digerakkan agar muncul ruang yang perlu dimanfaatkan, dan hal itulah yang dijalankan para pemain dengan sangat baik pada gol ketiga.

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Flick mengaku sangat senang dengan penampilan timnya. Ia menegaskan bahwa Barcelona memang menghadapi beberapa kesulitan di awal laga, tetapi kemudian menguasai jalannya pertandingan selama 80 menit tersisa dan menampilkan level permainan yang layak berbuah kemenangan.

Kekalahan Real Madrid

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Terkait timnya yang terus kebobolan, saat ditanya apakah ia semarah seperti seusai laga sebelumnya, Flick menjelaskan bahwa situasinya kali ini berbeda. Ia memuji Stadion Deportivo La Coruna, atmosfer suporter yang luar biasa, serta tekad tuan rumah untuk menampilkan pertandingan besar melawan Barcelona dan merepotkan mereka.

Ia mengakui bahwa timnya bisa bertahan lebih baik dalam situasi gol tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penilaian atas pertandingan tidak boleh berhenti pada momen itu saja, melainkan juga harus mencakup reaksi para pemain dan kemampuan mereka merebut kembali kendali, lalu mencetak gol kedua dan mendominasi laga.

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Flick juga membantah bahwa kekalahan Real Madrid sehari sebelumnya memengaruhi pilihan susunan pemain intinya. Ia menegaskan bahwa hasil para rival tidak menentukan keputusannya dan yang dituntut dari Barcelona selalu adalah kemenangan.

Peringatan jelang duel kontra Atletico

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Flick memuji penampilan Raphinha yang mencetak 3 gol, momen yang mengingatkan pada hat-trick Lionel Messi dalam kunjungan terakhir Barcelona ke Stadion Riazor 8 tahun lalu.

Pelatih asal Jerman itu menyebut apa yang ditunjukkan pemain asal Brasil tersebut sebagai sesuatu yang gila. Ia mengungkapkan bahwa seusai laga ia sempat bercanda dengan Raphinha soal pressing tanpa henti dan larinya yang begitu intens, sambil bertanya mengapa ia tidak pernah berhenti berlari dan menekan lawan.

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Ia menegaskan bahwa itulah gaya dan mentalitas Raphinha. Menurutnya, Raphinha punya hasrat besar untuk mencetak gol dan pandai menempatkan diri di area yang membuatnya berbahaya, didukung oleh rekan-rekan yang mampu mengirimkan bola kepadanya dengan baik. Flick pun menekankan bahwa sang pemain sedang menjalani periode yang luar biasa.

Flick juga menyinggung momen gol pertama, saat Dani Olmo nyaris mencetak gol tanpa menyentuh bola. Ia meyakini gelandang asal Spanyol itu sengaja membiarkan bola lewat karena memutuskan mengeksekusi situasi tersebut dengan cara itu, sebuah isyarat akan kecerdasan dan kemampuannya membaca situasi.

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Mengenai duel yang dinanti melawan Atletico Madrid pada Rabu mendatang, Flick menolak menganggap kemenangan atas Deportivo La Coruna sebagai jaminan untuk kembali unggul. Ia menegaskan bahwa laga akan dimulai dari skor 0-0 dan lawan memiliki tim kuat yang dipimpin Diego Simeone, yang ia sebut sebagai pelatih hebat.

Pelatih asal Jerman itu menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap kiprah Simeone. Menurutnya, bertahan bertahun-tahun melatih Atletico sambil tetap menjaga rasa lapar dan gairah untuk mengabdikan diri bagi tim adalah hal yang luar biasa, meski ia mengakui bahwa menghadapi Simeone dan timnya tidak pernah mudah.

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Flick menyebut pekan ini sangat penting karena timnya bertanding setiap 3 hari. Namun, ia tetap berpegang pada prinsip untuk fokus hanya pada laga berikutnya, lalu beralih ke laga setelahnya, seraya berharap para pemain belum bosan mendengar pesan yang terus diulang ini.

Ia menutup dengan menyebut bahwa Barcelona saat ini unggul 4 poin atas Atletico Madrid, tetapi pekan ke-14 masih terlalu dini, dengan 24 pertandingan tersisa dan masih banyak poin yang bisa diraih. Ia menegaskan bahwa jalan menuju gelar masih panjang dan kemenangan atas Deportivo harus menjadi satu langkah dalam perjalanan yang masih menuntut banyak kerja keras dan konsentrasi.