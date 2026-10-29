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Bek Bayern Munich Jonathan Tah menegaskan bahwa kemenangan dengan skor besar membutuhkan kerja keras luar biasa setiap hari setelah Bayern mencetak enam gol ke gawang Magdeburg di DFB-Pokal. Tah memuji standar profesionalisme yang tetap dijaga seluruh skuad meski sejumlah sosok penting absen.

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Tah jadi pilar pertahanan dalam kemenangan meyakinkan di ajang piala

Jonathan Tah menjadi pilar lini pertahanan Bayern Munich saat mereka menang telak 6-1 atas Magdeburg di Allianz Arena dalam ajang DFB-Pokal. Lima pemain berbeda mencetak gol saat Bayern melaju dengan nyaman ke babak 16 besar.

Meski skor akhir terpaut jauh, Magdeburg mampu memberikan perlawanan pada 45 menit pertama dan sempat membentur tiang gawang sebelum turun minum.

Tah menegaskan bahwa hasil akhir tersebut berkat organisasi pertahanan yang terjaga tanpa henti.

Bek bantah anggapan kemenangan diraih tanpa kerja keras

Berbicara seusai pertandingan, Tah membantah anggapan bahwa kemenangan besar Bayern diraih dengan mudah. "Menurut saya, itu tidak pernah mudah," tegas Tah.

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"Dari luar sering terlihat seperti itu karena kami meraih kemenangan besar, tetapi Anda harus bekerja keras agar hal itu tampak mudah dari luar."

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"Lawan bermain berani dan berusaha menciptakan sesuatu... tetapi seiring berjalannya waktu, kami menemukan ritme dan momentum berbalik ke pihak kami," jelas bek asal Jerman itu.

Kekompakan skuad mengatasi absennya staf dan pemain

Tah memuji kedewasaan tim dalam menghadapi absennya sejumlah pemain yang masih berlanjut serta ketidakhadiran sementara pelatih kepala mereka. "Tidak masalah siapa yang berada di lapangan atau siapa yang masuk: kami tetap bersatu sebagai tim," kata Tah.

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"Saya berbohong jika mengatakan hal itu tidak memengaruhi kami. Kami semua manusia dan tentu saja kami turut merasakan apa yang mereka alami."

"Namun, kami harus menghadapinya secara profesional. Hal terbaik yang bisa kami lakukan untuk mereka yang saat ini tidak berada di sini adalah menampilkan permainan seperti yang kami tunjukkan di lapangan," tambahnya.

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Fokus beralih ke duel besar melawan Dortmund

Tah memuji kesungguhan tim dalam menjalani pertandingan-pertandingan beruntun saat mereka bersiap menghadapi Borussia Dortmund dalam Der Klassiker pada Sabtu.

Bayern menyongsong laga besar di liga itu dengan momentum kuat dan pertahanan yang solid.

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Bayern Munich berupaya mempertahankan posisi teratas di liga saat bermain di Allianz Arena.