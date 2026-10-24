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Fluminense v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport
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Tak Pernah Berhenti Memantik Kontroversi: Neymar Kejutkan Pendukung Barcelona

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Neymar
Paris Saint-Germain
Spanyol
Brasil
Prancis

Mengutamakan Penampilan Individu ketimbang Pencapaian Kolektif

Para pendukung Barcelona masih mengenang dengan penuh kerinduan periode yang mereka lalui di bawah kepemimpinan Luis Enrique dan trio MSN yang terkenal, yang membantu mereka meraih treble.

Namun seperti kebiasaannya dalam memicu kontroversi, Neymar Junior mengejutkan para pendukung Barcelona dengan berbicara tentang perbandingan antara dua periodenya di Barca dan Paris Saint-Germain.

Meskipun menikmati sejumlah momen paling tak terlupakan dalam dunia sepak bola bersama Lionel Messi dan Luis Suarez di Stadion Camp Nou, Neymar justru lebih menyukai periodenya di Prancis.

Dalam sebuah perbincangan dengan kreator konten Davo Xeneize, yang dikutip oleh surat kabar Sport, Neymar menjelaskan mengapa ia menganggap penampilan individunya di Paris Saint-Germain lebih baik daripada ketika di Barcelona selama empat musimnya mengenakan kostum blaugrana.

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BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA

Neymar berkata: "Saya tahu orang-orang mengingat masa saya di Barcelona bersama MSN, tetapi sebagai pemain, saya lebih menyukai periode saya di Paris karena saya merasa kuat, cepat, dan cerdas".

Di Barcelona, Neymar membentuk trio penyerang legendaris MSN bersama Messi dan Suarez, yang membantu klub Catalan meraih Liga Champions Eropa pada tahun 2015 di bawah kepemimpinan Luis Enrique.

Empat musimnya di klub tersebut juga mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang paling kreatif di Eropa, dan mungkin yang terbaik setelah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Dalam wawancara yang sama, Neymar juga menyinggung keinginannya untuk benar-benar bebas setelah pensiun, sembari menegaskan bahwa ia tidak suka menonton pertandingan sepak bola.

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