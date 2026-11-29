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Jose Mourinho membantah dugaan keretakan dalam skuadnya setelah Real Madrid menelan kekalahan kandang pertama musim ini dari Alaves. Pelatih asal Portugal itu membela keputusan taktisnya dan menepis laporan soal ketegangan yang melibatkan Vinicius Jr dan Arda Guler setelah malam yang mengecewakan di Santiago Bernabeu.

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Mourinho bantah Vinicius dicemooh

Mourinho bersikap tegas setelah Madrid secara tak terduga tersandung di kandang . Ia meminta media berfokus pada hasil pertandingan, bukan mencari-cari konflik internal. Ketika ditanya soal penonton Santiago Bernabeu yang tampaknya mencemooh Vinicius, atau soal pemain asal Brasil itu menjadi sasaran kekecewaan karena tetap berada di lapangan, Mourinho langsung membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa cerita utama malam itu hanyalah kekalahan, bukan hubungan seorang pemain dengan para suporter.

“Menurut saya, ketika Real Madrid kalah, itulah cerita besarnya,” kata sang pelatih, seperti dikutip AS. “Kalian punya bahan pembicaraan setidaknya sampai Rabu: Real Madrid kalah, Madrid bermain buruk, pelatih keliru melakukan pergantian pemain… Kalian tidak perlu mengarang cerita bahwa Guler pergi tanpa menyapa, bahwa Vini dicemooh… Orang mencari cerita saat semuanya berjalan baik untuk menambah sedikit bumbu. Kami kalah, ini situasi yang sangat berat bagi kami dan saya yakin kalian punya banyak hal untuk dikritik dan dikomentari. Tidak bisa dikatakan bahwa seorang pemain tampil lebih baik daripada yang lain dan, tentu saja, pelatih bertanggung jawab. Tidak ada cerita lain.”

Tak persoalkan kekecewaan Guler saat diganti

Mantan pelatih Chelsea itu juga tidak mempermasalahkan reaksi Guler saat ditarik keluar. Pemain muda asal Turki tersebut langsung menuju bangku cadangan setelah diganti. Alih-alih mempersoalkan kekecewaannya yang terlihat jelas, Mourinho menganggapnya sebagai tanda positif bahwa sang pemain berambisi untuk tetap berada di lapangan.

“Menurut saya itu sangat baik,” katanya. “Bagi saya, reaksi pemain yang ingin bermain tetapi diganti itu sangat wajar. Dan kalau kalian ingin membuat cerita, besok ada cerita yang sangat sederhana: kekalahan Madrid. Kalian tidak perlu mencari cerita lain selain Madrid kalah.”

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Korbankan teknik untuk menembus pertahanan rapat Alaves

Saat menjelaskan pergantian pemainnya pada babak kedua, Mourinho menguraikan alasan ia menarik Guler tetapi mempertahankan Vinicius di lapangan, meski timnya kesulitan menembus pertahanan Alaves yang gigih. Ia menyebut tim tamu bertahan sangat dalam dengan lima bek , sehingga efektivitas pemain yang mengandalkan teknik seperti Guler dan Bernardo Silva berkurang. Sang pelatih menilai kemampuan fisik Espi dan kecepatan Vinicius lebih cocok untuk mencari celah di sepertiga akhir lapangan yang padat.

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“Kami menghadapi tim yang memenuhi area pertahanan mereka. Ketika merebut kembali bola, mereka tidak mengalirkannya dari kaki ke kaki. Mereka tidak berniat mempertahankan penguasaan bola, melainkan mengirim umpan langsung kepada para penyerang dan melancarkan serangan balik melalui pemain sayap,” jelas Mourinho.

“Kami kekurangan pemain di kotak penalti, dan saya pikir Espí bisa menjadi solusi menghadapi tim dengan gaya bermain yang berbeda dari tim-tim lain yang datang ke sini. Lima pemain di belakang, tiga di depan, semuanya rapat. Bernardo dan Arda adalah pemain yang serupa, seperti yang sudah saya katakan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Keduanya pemain sepakbola yang suka menguasai dan mengalirkan bola, tetapi tim tidak menemukan ruang dan kekurangan pemain di kotak penalti.”

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Madrid yang terpukul hadapi lawatan berat ke markas Sociedad

Madrid bertekad segera melupakan kekalahan mengecewakan dari Alaves saat bertandang untuk menghadapi Real Sociedad dalam laga yang berat. Setelah kehilangan poin berharga, tim tamu berada di bawah tekanan untuk segera bangkit dan kembali ke jalur yang tepat saat bermain di luar kandang.

Mourinho, yang tidak pernah menghindar dari sorotan, mengambil tanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut, sembari menegaskan bahwa skuadnya harus segera kembali berfokus pada latihan. “Tanggung jawab dan keputusan ada pada saya,” pungkas Mourinho. “Kami kehilangan poin yang tidak mampu kami relakan, tetapi hidup terus berjalan, dan besok kami bekerja.”