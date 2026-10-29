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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Tak perlu diuji! Ancelotti nobatkan Alisson sebagai yang terbaik di dunia meski tak memasukkannya ke skuad Brasil

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Pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti menegaskan bahwa kiper Liverpool Alisson Becker tetap menjadi pilihan utamanya yang tak tergoyahkan meski tidak disertakan dalam laga-laga persahabatan pada November. Ancelotti menekankan bahwa pertandingan mendatang semata-mata bertujuan menguji para penjaga gawang yang lebih muda.

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Ancelotti istirahatkan Alisson pada jeda internasional November

Carlo Ancelotti memutuskan tidak memasukkan kiper Liverpool, Alisson Becker, ke dalam skuad Brasil yang beranggotakan 26 pemain untuk laga persahabatan mendatang melawan Jepang dan Singapura. Sebagai gantinya, pelatih asal Italia itu memilih Bento, Lucas Perri, dan pemain muda Coritiba, Morisco, sebagai tiga kipernya.

Keputusan itu memberi kesempatan kepada staf pelatih untuk menilai pilihan lain di posisi kiper.

Ancelotti meyakinkan para pendukung bahwa status Alisson sebagai kiper utama Brasil sama sekali tidak diragukan.

Pelatih sebut bintang Liverpool kiper terbaik dunia

Dalam konferensi persnya, Ancelotti memuji rekam jejak Alisson sekaligus menjelaskan alasan di balik pilihannya. "Kami tidak perlu menguji Alisson, kami mengenalnya dengan sangat baik. Dia kiper terbaik," tegas Ancelotti.

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"Ketika Copa America dimulai, dia akan dipanggil. Seperti Alisson, semua pemain lainnya juga akan dipanggil."

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"Sekarang saatnya mengamati, melakukan regenerasi, dan mengembangkan para pemain muda," tambah sang pelatih.

Kesempatan terbuka bagi Bento, Perri, dan Morisco

Dengan Alisson diistirahatkan, Bento dari Al-Nassr, Lucas Perri dari Torino, dan Morisco dari Coritiba akan bersaing memperebutkan posisi starter selama tur ke Singapura.

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Ancelotti menekankan bahwa memberi pengalaman internasional kepada para kiper pelapis sangat penting untuk memperkuat kedalaman skuad.

Staf pelatih akan memantau ketiga kiper tersebut dengan saksama dalam dua pertandingan mendatang.

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Alisson tetap fokus pada kewajiban bersama Liverpool di kompetisi domestik

Alisson akan tetap bersama Liverpool selama jeda internasional, sehingga tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Asia Tenggara.

Sang kiper akan kembali bergabung dengan timnas Brasil ketika pertandingan kompetitif berlanjut.

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Brasil mengawali tur dengan menghadapi Jepang pada 14 November.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.