Tak perlu diuji! Ancelotti nobatkan Alisson sebagai yang terbaik di dunia meski tak memasukkannya ke skuad Brasil

Ancelotti istirahatkan Alisson pada jeda internasional November
Carlo Ancelotti memutuskan tidak memasukkan kiper Liverpool, Alisson Becker, ke dalam skuad Brasil yang beranggotakan 26 pemain untuk laga persahabatan mendatang melawan Jepang dan Singapura. Sebagai gantinya, pelatih asal Italia itu memilih Bento, Lucas Perri, dan pemain muda Coritiba, Morisco, sebagai tiga kipernya.
Keputusan itu memberi kesempatan kepada staf pelatih untuk menilai pilihan lain di posisi kiper.
Ancelotti meyakinkan para pendukung bahwa status Alisson sebagai kiper utama Brasil sama sekali tidak diragukan.
Pelatih sebut bintang Liverpool kiper terbaik dunia
Dalam konferensi persnya, Ancelotti memuji rekam jejak Alisson sekaligus menjelaskan alasan di balik pilihannya. "Kami tidak perlu menguji Alisson, kami mengenalnya dengan sangat baik. Dia kiper terbaik," tegas Ancelotti.
"Ketika Copa America dimulai, dia akan dipanggil. Seperti Alisson, semua pemain lainnya juga akan dipanggil."
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"Sekarang saatnya mengamati, melakukan regenerasi, dan mengembangkan para pemain muda," tambah sang pelatih.
Kesempatan terbuka bagi Bento, Perri, dan Morisco
Dengan Alisson diistirahatkan, Bento dari Al-Nassr, Lucas Perri dari Torino, dan Morisco dari Coritiba akan bersaing memperebutkan posisi starter selama tur ke Singapura.
Ancelotti menekankan bahwa memberi pengalaman internasional kepada para kiper pelapis sangat penting untuk memperkuat kedalaman skuad.
Staf pelatih akan memantau ketiga kiper tersebut dengan saksama dalam dua pertandingan mendatang.
Alisson tetap fokus pada kewajiban bersama Liverpool di kompetisi domestik
Alisson akan tetap bersama Liverpool selama jeda internasional, sehingga tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Asia Tenggara.
Sang kiper akan kembali bergabung dengan timnas Brasil ketika pertandingan kompetitif berlanjut.
Brasil mengawali tur dengan menghadapi Jepang pada 14 November.