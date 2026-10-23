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Mantan pemain sayap Bournemouth, Marc Pugh, mendukung Eddie Howe untuk menggantikan pelatih kepala Manchester United, Michael Carrick, yang tengah berada di bawah tekanan. Pelatih berusia 48 tahun itu muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menduduki kursi pelatih di Old Trafford setelah kekalahan memalukan 1-4 di markas Como dalam laga Liga Champions pada Rabu memperpanjang rentetan pertandingan tanpa kemenangan klub tersebut.

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Mantan pemain sayap dukung kandidat pelatih

Pugh yakin mantan pelatihnya memiliki profil ideal untuk membangkitkan Manchester United jika jajaran petinggi klub memecat Carrick. Kekalahan pada Rabu di Italia memperpanjang rentetan tanpa kemenangan klub menjadi tujuh pertandingan di semua kompetisi. Menurut talkSPORT, direktur teknik Jason Wilcox lebih memilih menunjuk pelatih berusia 48 tahun itu jika terjadi pergantian, meski mantan pelatih Jerman Julian Nagelsmann juga telah dihubungi.

Intensitas tanpa henti dinilai cocok untuk skuad yang tengah kesulitan

Getty Images

Direkrut Howe pada 2010, mantan pemain sayap berusia 39 tahun itu tampil 232 kali di bawah arahan pelatih asal Inggris tersebut selama sembilan tahun di Vitality Stadium, periode yang mencakup promosi dari League One dan Championship.

Berbicara dalam acara Hawksbee and Baker di talkSPORTpada Kamis, Pugh menegaskan bahwa pelatih dengan tuntutan tinggi itu akan segera meningkatkan standar di balik layar: "Kalau saya jadi Eddie, saya akan langsung mengambil kesempatan itu. Namun, sejujurnya, saya pikir United membutuhkan sosok seperti Eddie. Intensitas latihan akan meningkat. Ia tidak akan menoleransi pemain yang bermalas-malasan saat latihan.

"Saya tidak mengatakan Michael membiarkan hal itu terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di balik layar di Old Trafford, di United. Namun, Eddie akan memastikan para pemain yang tampil pada Sabtu dan Selasa, atau kapan pun itu, mau berlari. Ia menerapkan sepakbola dengan pressing tinggi dan intensitas tinggi.

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"Yang pasti, tidak akan ada yang bisa main-main. Namun, ia luar biasa dalam hal taktik dan teknik, ia peduli pada para pemainnya, dan saya pikir mereka bisa mendapatkan sosok yang jauh lebih buruk daripada Eddie, itu sudah pasti."

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Rekam jejak meraih trofi memperkuat kelayakannya untuk jabatan itu

Howe belum melatih lagi sejak meninggalkan Newcastle United pada Juli setelah lima tahun yang sukses di St James' Park. Selama menangani klub asal Tyneside itu, ia dua kali membawa tim lolos ke Liga Champions dan menjuarai Piala Carabao 2025 untuk mengakhiri penantian 70 tahun Newcastle United akan trofi utama di kompetisi domestik. Keberhasilan itu melengkapi dua periode berkesan di Bournemouth yang dipisahkan oleh sembilan bulan masa kepelatihannya di Burnley.

Setelah mula-mula membawa Bournemouth keluar dari League Two, ia kembali pada 2012 dan mengantar klub itu hingga ke Liga Primer. Ketika ditanya apakah mantan pelatihnya akan tergoda oleh lowongan di Manchester, Pugh menambahkan: "Saya pikir kesempatan untuk pekerjaan seperti itu jarang datang, dan itu salah satu klub terbaik di dunia. Menurut saya, kesempatan itu harus langsung diambil."

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Laga kontra Bournemouth jadi ujian untuk mempertahankan jabatan pelatih

IMAGO

Meski spekulasi mengenai posisinya terus meningkat, Carrick diperkirakan tetap mendampingi tim dari bangku pelatih saat United menjamu Bournemouth, mantan klub Howe, pada Minggu. Kemenangan di Old Trafford sangat penting bagi pelatih kepala yang sedang berada di bawah tekanan itu untuk mengakhiri rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan dan meredakan sorotan dari jajaran direksi. Namun, hasil mengecewakan lainnya melawan Bournemouth bisa mendorong Wilcox dan para pengambil keputusan di klub mempercepat upaya mencari pengganti.