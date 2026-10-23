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Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Tak perlu bertele-tele”: Eddie Howe didukung untuk menggantikan Michael Carrick sebagai manajer Manchester United

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Mantan pemain sayap Bournemouth, Marc Pugh, mendukung Eddie Howe untuk menggantikan pelatih kepala Manchester United, Michael Carrick, yang tengah berada di bawah tekanan. Pelatih berusia 48 tahun itu muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menduduki kursi pelatih di Old Trafford setelah kekalahan memalukan 1-4 di markas Como dalam laga Liga Champions pada Rabu memperpanjang rentetan pertandingan tanpa kemenangan klub tersebut.

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Mantan pemain sayap dukung kandidat pelatih

Pugh yakin mantan pelatihnya memiliki profil ideal untuk membangkitkan Manchester United jika jajaran petinggi klub memecat Carrick. Kekalahan pada Rabu di Italia memperpanjang rentetan tanpa kemenangan klub menjadi tujuh pertandingan di semua kompetisi. Menurut talkSPORT, direktur teknik Jason Wilcox lebih memilih menunjuk pelatih berusia 48 tahun itu jika terjadi pergantian, meski mantan pelatih Jerman Julian Nagelsmann juga telah dihubungi.

Intensitas tanpa henti dinilai cocok untuk skuad yang tengah kesulitan

Sevilla v AFC Bournemouth - Pre-Season FriendlyGetty Images

Direkrut Howe pada 2010, mantan pemain sayap berusia 39 tahun itu tampil 232 kali di bawah arahan pelatih asal Inggris tersebut selama sembilan tahun di Vitality Stadium, periode yang mencakup promosi dari League One dan Championship.

Berbicara dalam acara Hawksbee and Baker di talkSPORTpada Kamis, Pugh menegaskan bahwa pelatih dengan tuntutan tinggi itu akan segera meningkatkan standar di balik layar: "Kalau saya jadi Eddie, saya akan langsung mengambil kesempatan itu. Namun, sejujurnya, saya pikir United membutuhkan sosok seperti Eddie. Intensitas latihan akan meningkat. Ia tidak akan menoleransi pemain yang bermalas-malasan saat latihan.

"Saya tidak mengatakan Michael membiarkan hal itu terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di balik layar di Old Trafford, di United. Namun, Eddie akan memastikan para pemain yang tampil pada Sabtu dan Selasa, atau kapan pun itu, mau berlari. Ia menerapkan sepakbola dengan pressing tinggi dan intensitas tinggi.

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"Yang pasti, tidak akan ada yang bisa main-main. Namun, ia luar biasa dalam hal taktik dan teknik, ia peduli pada para pemainnya, dan saya pikir mereka bisa mendapatkan sosok yang jauh lebih buruk daripada Eddie, itu sudah pasti."

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Rekam jejak meraih trofi memperkuat kelayakannya untuk jabatan itu

Howe belum melatih lagi sejak meninggalkan Newcastle United pada Juli setelah lima tahun yang sukses di St James' Park. Selama menangani klub asal Tyneside itu, ia dua kali membawa tim lolos ke Liga Champions dan menjuarai Piala Carabao 2025 untuk mengakhiri penantian 70 tahun Newcastle United akan trofi utama di kompetisi domestik. Keberhasilan itu melengkapi dua periode berkesan di Bournemouth yang dipisahkan oleh sembilan bulan masa kepelatihannya di Burnley.

Setelah mula-mula membawa Bournemouth keluar dari League Two, ia kembali pada 2012 dan mengantar klub itu hingga ke Liga Primer. Ketika ditanya apakah mantan pelatihnya akan tergoda oleh lowongan di Manchester, Pugh menambahkan: "Saya pikir kesempatan untuk pekerjaan seperti itu jarang datang, dan itu salah satu klub terbaik di dunia. Menurut saya, kesempatan itu harus langsung diambil."

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Laga kontra Bournemouth jadi ujian untuk mempertahankan jabatan pelatih

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Meski spekulasi mengenai posisinya terus meningkat, Carrick diperkirakan tetap mendampingi tim dari bangku pelatih saat United menjamu Bournemouth, mantan klub Howe, pada Minggu. Kemenangan di Old Trafford sangat penting bagi pelatih kepala yang sedang berada di bawah tekanan itu untuk mengakhiri rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan dan meredakan sorotan dari jajaran direksi. Namun, hasil mengecewakan lainnya melawan Bournemouth bisa mendorong Wilcox dan para pengambil keputusan di klub mempercepat upaya mencari pengganti.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.