Meski masih tersisa beberapa pekan menuju laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona di Liga Spanyol, kedua pelatih Jose Mourinho dan Hansi Flick sudah bersaing dalam duel langsung, yang merupakan yang pertama antara keduanya.

Liga Spanyol "La Liga" mengumumkan pada hari Rabu ini pencalonan Mourinho dan Flick untuk meraih penghargaan pelatih terbaik dalam kompetisi selama bulan Agustus yang baru saja berlalu.

Duo El Clasico ini bersaing dengan Quique Sanchez Flores, pelatih Deportivo Alaves, dalam daftar final tersebut.

Sebanyak 3 pekan Liga Spanyol telah digelar pada bulan Agustus, di mana Mourinho dan Flick berhasil meraih nilai sempurna, sementara Flores membawa timnya meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Real Madrid bersama pelatih asal Portugal yang kembali menukangi tim itu mengalahkan Espanyol, Real Sociedad, dan Malaga, sementara sang juara bertahan bersama pelatih asal Jerman itu menang atas Elche, Athletic Bilbao, dan Rayo Vallecano.

Meski demikian, Barcelona memuncaki klasemen dengan 9 poin, unggul selisih gol (+10 berbanding +8 untuk Real Madrid), sedangkan Alaves berada di posisi keempat dengan 7 poin.

Liga Spanyol membuka pintu pemungutan suara untuk pelatih terbaik bagi para penggemar selama 4 hari, sebelum pengumuman nama pemenang. Anda dapat berpartisipasi dalam jajak pendapat dari sini.

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