Pakar transfer Matteo Moretto menulis di X bahwa dalam beberapa hari terakhir telah terjadi "negosiasi intensif" antara perwakilan AC Milan dan direktur olahraga SGE tersebut. Kedua pihak disebut sudah mencapai kesepakatan soal keuangan. Yang masih dibahas adalah struktur dan pembagian tugas dalam jajaran pimpinan bidang olahraga Milan. Namun, posisi kedua pihak dalam hal ini juga sudah semakin dekat. Secara keseluruhan, mereka disebut "sangat dekat" dengan kesepakatan.

Ketertarikan klub yang tujuh kali menjuarai Liga Champions itu terhadap Krösche bukan hal baru. Setelah akhir musim sebelumnya yang buruk, termasuk kegagalan lolos ke Liga Champions, Milan memberhentikan seluruh jajaran pimpinan bidang olahraga. Setelah itu, antara lain muncul rumor bahwa pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, akan ditunjuk sebagai sosok baru yang memegang kendali. Belakangan, Krösche muncul sebagai pilihan utama, tetapi perekrutannya tidak terwujud.

Pada Juni, kicker menulis bahwa Milan mengiming-imingi Krösche dengan kontrak empat tahun dengan total gaji 40 juta euro. Saat itu, direktur olahraga Frankfurt, Timmo Hardung, juga direncanakan pindah ke kota mode tersebut. Menurut sejumlah laporan media yang sejalan, Krösche menuntut kendali penuh atas bidang olahraga. Eintracht dikabarkan menginginkan biaya kompensasi antara 7,5 juta hingga 10 juta euro untuk sang manajer, meski pihak SGE membantah adanya pembicaraan.

Pendekatan dari klub asal Lombardia itu dianggap sebagai salah satu faktor merenggangnya hubungan antara Eintracht dan pria berusia 46 tahun tersebut.

Hubungan tersebut berakhir pada Minggu malam setelah lebih dari lima tahun kerja sama yang sukses. SGE membebastugaskan Krösche atas permintaannya sendiri, meski kontraknya di Frankfurt masih berlaku hingga 2028. Dalam sebuah pernyataan disebutkan bahwa keputusan itu didahului oleh "pembicaraan yang baik, terbuka, dan dilandasi rasa saling percaya dalam beberapa pekan terakhir antara Markus Krösche dan ketua dewan pengawas Mathias Beck mengenai kondisi olahraga Eintracht Frankfurt saat ini dan pada masa depan, serta kelanjutan kerja sama mereka".

Sejak kapan Markus Krösche bekerja di Eintracht Frankfurt?

Krösche bergabung dengan Frankfurt dari RB Leipzig pada 2021. Selama masa jabatannya, klub asal Hessen itu menjuarai Liga Europa 2022 dan dua kali lolos ke Liga Champions.

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Direktur olahraga itu mendapat kritik pada awal musim. Secara khusus, penunjukan Albert Riera sebagai pengganti Dino Toppmöller pada musim dingin lalu merupakan kesalahan besar yang beberapa kali diakui Krösche setelahnya. Ia juga disalahkan atas ketidakseimbangan antara biaya dan kualitas skuad pada musim lalu. Aktivitas transfer yang berjalan alot pada musim panas juga menimbulkan keresahan, begitu pula pembelian properti di Kroasia.

Milan, yang berpotensi menjadi tempat kerja baru Krösche, sedang mengalami paceklik prestasi. Gelar besar terakhir klub itu adalah Scudetto pada musim 2021/22. Itu merupakan satu-satunya gelar juara Liga Italia yang mereka raih dalam 15 tahun terakhir. Sejak musim ini, Ruben Amorim menjabat sebagai pelatih kepala baru. Di bawah pelatih asal Portugal itu, Milan mengawali musim dengan cukup baik: kemenangan kandang 3-2 atas Atalanta Bergamo pada Minggu menempatkan mereka di peringkat keempat klasemen.