Tak lama setelah Ismael Saibari, Bayern kembali memperkenalkan pemain baru senilai lebih dari 50 juta euro

Nathaniel Brown secara resmi pindah ke Bayern München. Bek asal Jerman ini didatangkan dari Eintracht Frankfurt dan akan bersaing dengan Alphonso Davies.

Bayern sebelumnya telah memperkenalkan Ismael Saibari dan kini juga mengumumkan kedatangan Brown. Bek sayap ini didatangkan dari Eintracht Frankfurt dengan biaya lima puluh juta euro, belum termasuk bonus sebesar lima juta euro.

Brown menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 dan sangat antusias untuk memulai kariernya bersama Der Rekordmeister. “FC Bayern adalah salah satu klub terbaik di dunia. Kesempatan untuk bermain bagi klub ini sangat berarti bagi saya, dan saya sangat bangga akan hal itu.”

Pemain ini sendiri berasal dari daerah sekitar sana. “Itu membuatnya semakin istimewa. Saya selalu bermimpi untuk bersaing di level tertinggi demi meraih gelar-gelar terbesar,” demikian tertulis di situs resmi klub.

Bek kiri berusia 23 tahun ini, yang juga memiliki paspor Amerika Serikat, menempuh pendidikan di akademi muda FC Nürnberg. Pada awal 2024, ia pindah ke Frankfurt dengan nilai transfer 5,5 juta euro, namun tetap bermain untuk Nürnberg dengan status pinjaman hingga akhir musim tersebut.

Setelah itu, Brown membela Frankfurt selama dua musim. Untuk klub tersebut, ia akhirnya tampil dalam 75 pertandingan resmi, di mana ia mencetak 7 gol dan 13 assist.

Pemain kidal ini kembali ke Jerman, setelah negaranya tersingkir dari Piala Dunia. Secara mengejutkan, Jerman kalah dari Paraguay melalui adu penalti. Sehari setelah tersingkir, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann mengumumkan pengunduran dirinya.