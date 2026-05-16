Tak lama setelah beredarnya kabar tentang Ajax, Marc-André ter Stegen menerima pesan yang jelas dari FC Barcelona

Kiper Marc-André ter Stegen dan Iñaki Peña tidak lagi memiliki masa depan di FC Barcelona, demikian dilaporkan Mundo Deportivo. Hal ini tampaknya menjadi kabar baik bagi Ajax.

Voetbal International melaporkan pada Jumat bahwa Ter Stegen (34 tahun) masuk dalam radar Ajax. Jordi Cruijff ingin menciptakan stabilitas dengan kiper berpengalaman dan berencana berinvestasi besar-besaran pada bursa transfer mendatang.

Ter Stegen terpinggirkan di Barcelona dan dipinjamkan ke Girona pada musim dingin. Di klub tersebut, ia hampir tidak pernah bermain karena cedera otot paha.

Kontrak kiper asal Jerman ini masih berlaku hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya masih 4 juta euro, namun Barcelona tampaknya bersedia memfasilitasi kepergiannya.

Pengamat Barça, Joan Poquí, membenarkan hal itu. “Ter Stegen dan Peña akan kembali ke Barcelona setelah masa peminjaman mereka berakhir, tetapi masa depan mereka di klub Catalan itu tidak pasti. Hansi Flick dan Deco merencanakan musim depan tanpa mereka, sehingga Barcelona mempertimbangkan transfer permanen atau, sebagai upaya terakhir, peminjaman baru.”

Jika Míchel menjadi pelatih baru Ajax, ia dapat meyakinkan Ter Stegen di Girona untuk pindah ke Amsterdam musim depan.

Poqui juga menulis bahwa Barça mengandalkan Joan García dan Wojciech Szczesny sebagai penjaga gawang. Selain itu, Deco sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut kiper Real Sociedad, Álex Remiro.