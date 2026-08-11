Melalui LinkedIn-nya, pria Italia berusia 33 tahun itu menerbitkan sebuah unggahan pada Senin, yang di dalamnya ia mengisyaratkan bahwa mungkin dalam waktu dekat sebuah babak profesional baru dalam hidupnya bisa terbuka.

"Saya kemungkinan tidak akan lama lagi berkecimpung di bisnis bursa transfer seperti selama ini: Sudah waktunya mengubah pendekatan dan sudut pandang," tulis Romano, tanpa merinci lebih lanjut. Apakah ini benar-benar menandai akhir kiprahnya sebagai pakar transfer atau sekadar manuver pemasaran lain dari Romano, masih belum jelas.

Informasi lebih rinci baru akan tersedia setelah berakhirnya periode transfer yang sedang berlangsung pada 1 September: "Itu akan menjadi topik yang berbeda setelah jendela transfer ditutup," kata pria Italia itu.

Pemicu unggahan di LinkedIn tersebut adalah respons luar biasa terhadap laporan eksklusifnya soal kepindahan pinjaman Ronald Araujo dari Barcelona ke Liverpool. Menurut keterangan Romano, unggahan terkait mencatat 49 juta tayangan, ditambah dua juta likes, 47.000 komentar, serta lebih dari dua juta pembagian ulang.

Mengapa Fabrizio Romano berselisih dengan Florian Plettenberg?

Masih belum jelas pula apakah pengumuman itu berkaitan dengan kritik yang kian menguat terhadap cara kerjanya. Baru-baru ini, Romano dan jurnalis transfer Sky Florian Plettenberg terlibat adu mulut di X dan saling melontarkan sejumlah tudingan.

Sementara jurnalis Jerman itu menuding Romano ingin menjual informasi eksklusif milik pihak lain sebagai miliknya sendiri dan dengan demikian merusak prinsip-prinsip kerja jurnalistik yang bersih, pria Italia itu justru mempublikasikan pesan-pesan pribadi yang pernah dikirimkan Plettenberg kepadanya di masa lalu.

Selain itu, platform online Reddit baru-baru ini menjatuhkan pemblokiran terhadap Romano karena menurut pandangan para moderator ia "menerapkan praktik jurnalistik yang meragukan". Di subhalaman Reddit Soccer unggahan-unggahan pria Italia itu ke depan tidak lagi boleh digunakan sebagai sumber. Platform tersebut menjelaskan keputusan ini antara lain dengan "ketidakpuasan yang terus meningkat" dari banyak pengguna terhadap Romano.

Apa yang dituduhkan kepada Fabrizio Romano?

Pada saat yang sama, ada juga kekhawatiran moral. Dalam pernyataan itu disebutkan: "Romano antara lain telah memberi Mason Greenwood, yang menuai kritik karena tuduhan pemerkosaan, sebuah platform." Bintang Inggris Greenwood pada Januari 2022 ditangkap atas dugaan pemerkosaan, penganiayaan, dan ancaman pembunuhan. Klubnya saat itu, Manchester United, menskorsnya. Sekitar satu tahun kemudian, pada Februari 2023, dakwaan tersebut dicabut.

Sebagai pakar transfer yang diakui dengan sangat banyak prediksi yang benar dan pembawa informasi eksklusif, Romano setiap hari menjangkau audiens jutaan orang. Dalam unggahan-unggahannya, ia membahas perkembangan paling mutakhir di bursa transfer. "Here we go" yang legendaris darinya sebagai ungkapan untuk transfer yang telah rampung menjadi fenomena internet mendunia sekaligus ciri khas pria Italia itu.